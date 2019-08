Le Festival de La Rochelle présente le "renouvellement" de la fiction française

Le 21e Festival de la fiction de La Rochelle présentera du 11 au 15 septembre le "renouvellement" de la fiction francophone et européenne, selon le président de son comité de sélection, Marc Tessier.

Les prochaines séries des grandes chaînes françaises s'affronteront en compétition officielle: Arte et sa loufoque "L'agent immobilier", avec Mathieu Amalric et Eddy Mitchell, France 2 et "Faites des gosses", avec Amelle Chahbi et Fred Testot, TF1 avec le thriller "Pour Sarah", ou M6 et sa série carcérale "Prise au piège".

"On a vu cette année une très grosse proposition, avec beaucoup d'oeuvres pour une sélection resserrée", a souligné mardi le directeur du festival Stéphane Strano à l'AFP.

"On voit émerger de grandes questions de société, la présence vivifiante de l'unitaire (téléfilm), et des propositions totalement folles en Europe", venues notamment d'Espagne et du Royaume-Uni.

Du côté des téléfilms s'affronteront en compétition "La part du soupçon" de TF1, avec Kad Merad, ou "Si tu vois ma mère" d'Arte, avec Felix Moati et Noémie Lvovsky.

En marge de la compétition officielle, le festival propose aussi cette année des avant-premières attendues, avec "Le bazar de la charité", le drame parisien en costumes de TF1 et Netflix, et "Laetitia" (France Télévisions), réalisé par François-Xavier de Lestrade, sur le meurtre d'une adolescente près de Pornic en 2011.

Canal+ y présentera aussi en avant-première "Les sauvages" de Rebecca Zlotowski, adaptée du best-seller de Sabri Louatah, avec Marina Foïs et Roschdy Zem. M6 montrera le premier épisode d'"Un homme ordinaire", inspirée de l'affaire Dupont de Ligonnès (avec Arnaud Ducret et Emilie Dequenne).

Le grand débat du Festival portera (de nouveau) sur la très attendue réforme de l'audiovisuel, dans la matinée du vendredi 13, en présence du ministre de la Culture Franck Riester. Un débat proposé par le CNC abordera quant à lui la représentation des identités de genre sur les écrans.

Le jury, présidé par la comédienne Valérie Karsenti ("Scènes de Ménages"), rassemble entre autres le compositeur Alex Beaupain, la réalisatrice Isabelle Czajka ("La vie domestique) ou la scénariste Marie Roussin ("Un village français").

Les 15 prix seront remis le samedi 14 septembre au cours d'une cérémonie présentée par l'humoriste Matthieu Madénian. L'édition 2018 avait couronné le téléfilm "Jonas" d'Arte et la série "Dix pour cent" de France 2.

