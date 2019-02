Le festival du film fantastique de Gérardmer couronne "Puppet Master"

Le grand prix du jury du 26e festival international du film fantastique de Gérardmer (Vosges, est de la France) a été décerné dimanche soir au film américain "Puppet Master : the littlest Reich", de Sonny Laguna et Tommy Wiklund, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Le film, résolument gore, met en scène de petites poupées nazies diaboliques qui tuent et massacrent tout ce qui se présente sur leur chemin. "Série B" assumée, "Puppet Master" met également en scène l'acteur allemand culte Udo Kier.

Egalement réalisateur, scénariste et producteur, Udo Kier, 74 ans, était présent à Gérardmer où un hommage lui a été rendu samedi. Les amateurs de films fantastiques présents à Gérardmer ont ainsi pu le découvrir -- ou redécouvrir -- dans "Chair pour Frankenstein", "Blade" ou encore "Melancholia".

"Puppet Master" repart également de la station vosgienne avec le prix du public et celui de la meilleure musique originale, attribué à Fabio Frizzi.

Le prix du jury a été attribué ex-aequo à deux films suédois : "Aniara", de Pella Kagerman et Hugo Lijlja, et "The Unthinkable", du collectif Crazy Pictures.

Ce dernier s'est également adjugé le prix de la critique et celui du Jury Jeune.

Le Français Mathieu Mégemont s'est vu décerner le Grand prix du court-métrage pour "Diversion".

"The Witch: Part 1. The Subversion", du sud-coréen Park Hoon-jung a remporté le prix du jury "SYFY".

La présidence du jury des longs-métrages avait été confiée cette année aux deux réalisateurs, scénaristes, producteurs et comédiens Benoît Delépine et Gustave Kerven, connus en France pour leur participation à "Groland", une émission satirique sur la chaîne de télévision Canal +.

Une cinquantaine de films ont été présentés pendant le festival, ouvert mercredi.

Successeur du festival d'Avoriaz, le festival international du film fantastique de Gérardmer s'est installé dans la station de ski vosgienne en 1994. Il est depuis devenu la plus grande manifestation de cinéma fantastique en Europe.