Le Festival du livre de Paris a attiré plus de 100.000 personnes

Le deuxième Festival du livre de Paris a attiré 102.000 visiteurs de vendredi à dimanche, dont près de la moitié de moins de 25 ans grâce au Pass Culture et à un partenariat avec l'application TikTok, ont annoncé ses organisateurs.

Organisé au Grand Palais éphémère près de la tour Eiffel, ce festival avait cette année l'Italie comme pays invité d'honneur.

Le Festival a succédé en 2022 au Salon du livre de Paris, créé en 1981 et qui ne correspondait plus aux souhaits de plusieurs éditeurs, à cause de son gigantisme à Paris Expo Porte de Versailles, un immense parc des expositions.

La dernière des 39 éditions sous l'ancien format avait attiré, en mars 2019, 160.000 visiteurs. La première édition du Festival, en avril 2022, avec une jauge volontairement plus basse, est tombée à 90.000 visiteurs.

L'an passé, les entrées étaient gratuites pour permettre au festival de se relancer. Cette année, l'événement est revenu aux entrées payantes, 5 euros, mais seulement pour les plus de 25 ans.

Plus de 90.000 ouvrages se sont vendus en trois jours, pour un chiffre d'affaires en progression de 32% par rapport à 2022, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Le directeur général, Jean-Baptiste Passé, a souligné "la formidable affluence des moins de 25 ans, qui représentent près de 50% des visiteurs".

Le festival met cela sur le compte du partenariat avec l'application chinoise TikTok, "qui a contribué à amplifier la communication de la manifestation auprès de cette tranche d'âge", ainsi que sur "l'utilisation du Pass Culture".

La prochaine édition aura lieu du 12 au 14 avril 2024.