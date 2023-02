Le Festival du livre de Paris revient aux entrées payantes

Le Festival du livre de Paris revient en 2023 à un modèle d'entrées payantes, après s'être relancé en ouvrant ses portes gratuitement lors de la précédente édition, ont annoncé mardi les organisateurs.

L'entrée payante, de 5 euros, ne concernera pas tout le monde. Seuls paieront les plus de 25 ans pour pénétrer le principal lieu de ce Festival, le Grand Palais éphémère sur le Champ-de-Mars.

Le Festival avait succédé en 2022 au Salon du livre de Paris, créé en 1981, et qui avait fini par ne plus correspondre aux souhaits de plusieurs éditeurs, à cause de son gigantisme à Paris Expo Porte de Versailles.

La dernière des 39 éditions sous l'ancien format avait attiré, en mars 2019, 160.000 visiteurs. La première édition du Festival, en avril 2022, avec une jauge volontairement plus basse, est tombée à 90.000 visiteurs.

"Nous espérons qu'ils seront 100.000 cette année", a lancé le directeur général de la manifestation, Jean-Baptiste Passé, lors d'une conférence de presse.

"C'est une nouvelle édition après des débuts très contrariés, mais vous êtes bien installés", a déclaré l'adjointe à la maire de Paris chargée de la culture, Carine Rolland.

L'édition 2023, du 21 au 23 avril, était présentée à l'Institut culturel italien, l'Italie étant le pays invité de cette édition.

"Pays voisin et ami, l'Italie donne le vertige par la richesse de sa littérature. Près de 50 auteurs en tout cas feront le voyage à Paris", a souligné M. Passé.

"La France, c'est le deuxième marché pour l'édition italienne. Alors venir ici est une émotion importante", a affirmé le président de l'association italienne des éditeurs, Ricardo Franco Levi.

La France et l'Italie sont les cinquième et sixième marchés du livre dans le monde. Les éditeurs français achètent chaque année près de 1.000 titres italiens pour traduction, et les italiens près de 1.200 titres français.

Le Festival du livre de Paris a annoncé l'arrivée d'un nouveau partenaire, le réseau social d'origine chinoise TikTok, qui souhaite affirmer ses ambitions dans la culture. Celui-ci va promouvoir des événements du Festival avec l'aide d'influenceurs (appelés "booktokeurs").

"Booktok est aujourd'hui un club de lecture mondial, sans doute le plus grand", a estimé sa responsable des partenariats culture et éducation, Élodie Ricquier Veybel.