Le festival Fipadoc se tiendra du 12 au 17 juin

L'édition 2021 du Fipadoc, festival international du documentaire, qui devait avoir lieu du 18 au 24 janvier à Biarritz et avait été reporté en raison de la crise sanitaire, se tiendra du 12 au 17 juin.

Les journées professionnelles s'étaient pour leur part déroulées aux dates prévues en janvier mais en format virtuel.

La sélection du festival évoquera peu la pandémie de Covid-19. "On a eu envie d'emmener le public le plus loin possible de ce que l'on a tous vécu", déclarait Christine Camdessus, déléguée générale du festival, en janvier à la presse.

A l'honneur de cette édition, non pas un réalisateur ou une réalisatrice, comme de coutume, mais une région d'Europe: celle des pays du groupe de Visegrad, qui réunit Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie.