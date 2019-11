Le festival les Etoiles du documentaire revient ce weekend à Paris

30 documentaires visibles sur deux jours, et autant d'histoires passionnantes à découvrir : c'est le principe des Etoiles du documentaire, un festival dont la 5e édition se tiendra ce weekend au Forum des images à Paris.

Organisé par la Scam, une des principales sociétés d'auteurs françaises, le festival, entièrement gratuit (les réservations peuvent s'effectuer sur le site du Forum des images) propose une sélection de documentaires produits pour la télévision, dont la diffusion est suivie de rencontres et débats avec les réalisateurs et réalisatrices.

Il s'agit d'oeuvres qui ont été diffusées depuis le début de l'année, et qui représentent les principaux genres du documentaire : enquêtes et reportages, portraits, essais, récits, plus quelques "ovnis" difficilement classables... Avec des formats variés, courts, long, et des styles tantôt contemplatifs ou au contraire très rythmés. Les membres du public peuvent voter pour décerner une étoile à leur film préféré.

Parmi la sélection, qui contient plusieurs projets ayant bénéficié d'une bourse de la Scam, on trouvera des sujets très variés comme le génocide cambodgien ("Angkar"), l'identité sexuelle ("Ni d'Ève, ni d'Adam"), les scandales financiers ("BNP Paribas", "Inside Lehman Brothers"), mai 68 ("Etudiants, tous à l'usine !'), ou encore "la zone rouge" sur les territoires français défigurés par les séquelles de la Première guerre mondiale.

Mais aussi des portraits de personnalités comme Simone Veil ou les paysages de Norilsk en Sibérie.

