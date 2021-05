Le festival Quais du Polar donne rendez-vous en plein air en juillet

Pour sa 17e édition qui se veut un "retour à la vie", titre d'un roman de David Goodis, Quais du Polar, festival international de littérature policière à Lyon, s'installe majoritairement en plein air du 2 au 4 juillet.

Ce rendez-vous qui se tient ordinairement début avril avait eu lieu virtuellement en 2020, épidémie de Covid-19 oblige.

Celle-ci a contraint à le décaler à l'été cette année mais le festival se déroulera "pour de vrai" avec une centaine d'auteurs et d'autrices dont une vingtaine d'étrangers, qui participeront à des conférences, rencontres et séances de dédicaces.

En raison des mesures sanitaires, mais aussi de la chaleur estivale, celles-ci auront lieu sur un quai du Rhône, où la "grande librairie" du polar (réunion de 10 libraires indépendants de l'agglomération et de la région) prendra ses quartiers. Les auteurs pour la jeunesse dédicaceront leurs livres au parc de la Tête d'Or.

Outre la cour de l'Hôtel de Ville, les péniches de la Saône seront également mises à contribution, ainsi que des terrasses de bars et de restaurants, ou des bus à impériale. Les rues de la ville accueilleront des promenades littéraires, dont une rendra hommage au cinéaste lyonnais Bertrand Tavernier, récemment décédé.

Parmi les invités figurent notamment l'Islandaise Eva Björg Ægisdóttir et le Britannique Robert Thorogood, tous deux pour la première fois en France; ainsi que les récents Prix Goncourt Hervé Le Tellier et Nicolas Mathieu. Deux auteurs américain et brésilien, ainsi que cinq coréens, interviendront à distance.

Le festival réserve une belle place à la non-fiction, "un genre de plus en plus apprécié des lecteurs", a souligné sa directrice Hélène Fischbach lundi lors d'une présentation à la presse.

La journaliste Florence Aubenas évoquera le traitement du fait divers à travers son livre à succès "L'Inconnu de la Poste", qui porte sur un meurtre commis en 2008 dans l'Ain, pour lequel l'ancien acteur Gérald Thomassin a été un temps mis en cause.

Les "avocats des oubliés" - titre de leur livre paru à l'automne 2020 - Corinne Herrmann et Didier Seban parleront quant à eux de leur spécialité professionnelle, les "cold cases".

Au programme également, des expositions, des projections de films et de série, des dictées "noires", la traditionnelle grande enquête qui propose cette année deux parcours dans la ville, et des remises de prix.