Le festival Tomorrowland ouvre au public moins de deux jours après un spectaculaire incendie

Le festival belge Tomorrowland, grand rendez-vous mondial de la musique électro, a ouvert au public comme prévu vendredi, en parvenant à repousser les scénarios alternatifs d'un accueil limité, deux jours après l'incendie ayant dévasté sa scène principale.

Les images de la scène en feu ont fait le tour du monde mercredi soir, tant est grande la notoriété de ce rendez-vous annuel où les organisateurs attendent 400.000 personnes venues de tous les continents, sur deux week-ends, jusqu'au 27 juillet.

Vendredi en début d'après-midi des centaines de festivaliers ont franchi les portes du site principal, à Boom, près d'Anvers, selon des images de la chaîne publique flamande VRT. Nombre d'entre eux poussaient des cris de joie.

A la place de la méga scène "Orbyz" détruite dans cet incendie accidentel, un nouveau podium plus petit permettant de maintenir la programmation a été érigé en moins de 48 heures. La zone devait être accessible à 16h00 (14H00 GMT), selon l'organisation, deux heures après les autres scènes du site.

"C'est un nouveau concept, les artistes se tiendront très près du public, de manière plus intime", a expliqué une porte-parole, Debby Wilmsen, lors d'une conférence de presse.

Elle a souligné que les pompiers et la police avaient validé les conditions de sécurité.

Plusieurs dizaines de DJ et grand noms de l'électro comme Charlotte de Witte, le duo Dimitri Vegas et Like Mike, David Guetta, Lost Frequencies ou Armin Van Buuren sont programmés à ce festival.

Vue aérienne de la scène principale du festival Tomorrowland, détruite par un incendie, le 17 juillet 2025 à Boom, en Belgique BELGA/AFP

Créé il y a 20 ans par deux frères, dans un pays pionnier de la musique techno, Tomorrowland est devenu une marque internationalement connue. Un festival d'hiver se tient chaque année dans la station de ski de l'Alpe d'Huez, en France, et une édition a aussi été créée au Brésil.

Dès mercredi soir, deux heures après l'incendie, la direction du festival avait fermement repoussé le scénario d'une annulation.

Mais jeudi soir subsistait l'hypothèse d'un accueil limité du public. Les 38.000 festivaliers venus camper sur un site proche auraient pu y être cantonnés, avec des artistes dédiés à ce périmètre.