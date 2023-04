Le film d'animation Pixar, "Elémentaire", en clôture du Festival de Cannes

Le prochain film d'animation des studios Disney/Pixar, "Élémentaire", sera présenté en avant-première mondiale en clôture du 76e Festival de Cannes le 27 mai, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Le film sera présenté hors compétition, avant sa sortie en salles le 16 juin aux États-Unis et le 21 juin en France, ont-ils ajouté.

Pixar avait déjà présenté trois de ses films précédents à Cannes, "Là-Haut", "Vice-Versa" et "Soul" - ce dernier n'était pas sorti en salles mais directement sur la plateforme Disney+ en 2020.

"Élémentaire" raconte l'amitié entre "Flam, une jeune femme intrépide et vive d'esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l'âme", dans une ville où cohabitent les quatre éléments.

Le réalisateur Peter Sohn ("Le Voyage d'Arlo") montera les marches, ainsi que le patron de Pixar, Pete Docter, le 27 mai avant la présentation du film.

fbe/mch/hj

THE WALT DISNEY COMPANY