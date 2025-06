Le film d'animation français "Arco" récompensé au festival d'Annecy

Le long-métrage d'animation français "Arco", qui conte un voyage futuriste aux couleurs de l'arc-en-ciel, a remporté samedi le Cristal du festival international du film d'animation d'Annecy, la plus haute récompense.

Réalisé par le français Ugo Bienvenu, Arco dépeint les aventures de son héros éponyme, 10 ans, un garçon à la cape arc-en-ciel venu du futur lointain, et d'Iris, une petite fille du même âge.

Quand Arco perd le contrôle de son tout premier vol avec sa cape arc-en-ciel et tombe dans notre futur proche, Iris va tout faire pour qu'il puisse rentrer chez lui, offrant au spectateur une science-fiction utopiste de 82 minutes.

Egalement primé d'un Cristal et du prix du public, le court-métrage français "Les Bottes de la nuit", réalisé par Pierre-Luc Granjon , retrace les aventures d'un enfant à la rencontre des créatures nocturnes dans les sous-bois.

Le jury du festival savoyard, l'un des rendez-vous les plus importants du secteur de l’animation, a aussi récompensé le long-métrage romantique japonais "Chao" et "Les Bêtes", court-métrage américain.

Autres primées, la série télévisée "Christo le Barbare Civilisé, Partie de chasse", réalisée par l’américain Shaddy Safadi, et deux réalisatrices françaises, Lola Lefèvre pour son mini-film "Naive New Beaters, Star Feminine Band, Ye Kou Si Kuo", et Léna Martinez pour son film de fin d'études "Zootrope".

La 49e édition du festival d'Annecy, organisée du dimanche 8 au samedi 14 juin, a réuni cette année 18.200 accrédités en provenance de 118 pays, selon l'organisateur, et a notamment accueilli les créateurs des Simpson et des grands réalisateurs de Disney.