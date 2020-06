Le film de Rémi Chayé sur Calamity Jane triomphe au Festival d'Annecy

"Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary", film sur les jeunes années de Calamity Jane du Français Rémi Chayé, réalisateur de "Tout en haut du monde", a reçu samedi le cristal du long métrage au Festival d'animation d'Annecy.

Ce western d'animation, couronné par la principale récompense du festival, raconte l'histoire de Martha Jane, qui doit apprendre à conduire le chariot familial dans un convoi de l'Ouest américain. Elle va devoir porter un pantalon, se couper les cheveux et apprendre à affronter tous les dangers, jusqu'à devenir la mythique Calamity Jane.

Le film sortira en salles en France le 14 octobre.

Avant ce long métrage qui met une héroïne à l'honneur, Rémi Chayé, 52 ans, s'était illustré avec "Tout en haut du monde", prix du public à Annecy en 2015, récit d'aventure épique au style épuré suivant une jeune fille à la recherche de son grand-père perdu sur la banquise.

Autres films récompensés, "The Nose or the Conspiracy of Mavericks" du Russe Andrey Khrzhanovsky a reçu le prix du Jury et "Kill It and Leave this Town" du Polonais Mariusz Wilczynski la mention du Jury.

Le Festival d'animation d'Annecy, grand rendez-vous mondial du secteur, se déroule depuis lundi en édition inédite entièrement numérique, en raison de la crise du Covid-19.

Dix longs métrages étaient en compétition, dans une sélection officielle composée de quelque 200 films. Le festival se poursuit en ligne jusqu'au 30 juin.

L'an dernier, le Festival d'Annecy avait sacré un autre film français, "J'ai perdu mon corps" de Jérémy Clapin.