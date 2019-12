Le général Georgelin: "Un Te Deum aura lieu le 16 avril 2024" à Notre-Dame

Un Te Deum sera célébré le 16 avril 2024 dans Notre-Dame de Paris, cinq ans exactement après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, a promis lundi le général Jean-Louis Georgelin, lors de la présentation en avant-première du film historique d'animation "Notre-Dame de Paris, l'épreuve des siècles", .

S'exprimant avant la projection de ce long-métrage en grande partie tourné en 3D, le président du nouvel Etablissement public chargé de la restauration de Notre-Dame a ainsi voulu clairement signifier sa volonté ferme de tenir le délai de cinq ans imparti par le président français Emmanuel Macron pour la reconstruction de l'édifice.

"Mgr Patrick Chauvet, le recteur de Notre-Dame, qui était en quelque sorte la première victime de l'incendie, a perdu sa cathédrale et attend avec impatience le Te Deum qui aura lieu le 16 avril 2024 pour célébrer le travail qui aura été fait", a-t-il fait valoir devant des centaines d'invités dans l'auditorium Bettencourt de la rue Mazarine, dans le Quartier Latin.

Le général Georgelin a tenu à remercier l'architecte en chef des monuments historiques Philippe Villeneuve à qui il a demandé de se lever au milieu des applaudissements.

Auparavant les deux hommes s'étaient entretenus dans une atmosphère détendue, alors que le général avait suscité de vives critiques, notamment du ministre de la Culture Franck Riester, pour avoir déclaré que M. Villeneuve ferait mieux de "fermer sa gueule" au sujet de la restauration ou non de la flèche à l'identique.

Le général a aussi salué "les compagnons qui travaillent sur le chantier dans des conditions d'intempéries" difficiles et "les commerçants (du quartier) qui souffrent beaucoup de ce chantier".

Ce film de 96 minutes, écrit et réalisé par Emmanuel Blanchard, a été tourné avant l'incendie, mais inclut quelques images de la destruction et du feu.

L'actrice Sophie Marceau a prêté sa voix à la cathédrale à qui elle fait raconter à la première personne comment elle est née, et les nombreuses vicissitudes qu'elle a endurées en huit siècles.

Le film, qui sera diffusé en France mercredi soir sur France 2, insiste sur les prouesses artisanales et architecturales des cent premières années et sur la période de Victor Hugo et de l'architecte Eugène Viollet-Le-Duc. Il montre les difficultés de l'évêque de Paris Maurice de Sully (1120-1196) à faire approuver son projet rompant avec l'art roman.

Il décrit l'acharnement révolutionnaire contre ce chef d'oeuvre assimilé à la monarchie. Et il présente Viollet-Le-Duc comme un grand architecte mais, qui, sous prétexte de retrouver la pureté des plans médiévaux, parfois les réinvente avec de nombreux ajouts.

L'incendie de Notre-Dame, le 15 avril, a suscité une mobilisation extraordinaire en France et dans le monde: 922 millions d'euros de dons et promesses de dons ont été confirmés, soit 320.000 dons au total.