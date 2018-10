"Le grand bain" éclabousse le box-office France

Les spectateurs français ont sauté dans "Le grand bain" dès la première semaine d'exploitation du film, qui a totalisé plus de 1,4 million d'entrées, selon le classement établi par CBO Box-Office.

Le film de Gilles Lellouche, sur des quadras en crise s'adonnant à la natation synchronisée, a réuni 1.432.529 spectateurs dans 638 salles et effectue un des six meilleurs démarrages de l'année, entre "Taxi 5" (1,5 million d'entrées) et "Jurrasic World (1,39 million).

Vacances scolaires obligent, les oeuvres à destination du jeune public ont le vent en poupe à l'instar de "Yeti et Compagnie", film d'animation qui a rassemblé plus de 650.000 spectateurs en 2e semaine et totalise plus d'un million d'entrées.

En 3e et 4e position, les aventures d'"Alad'2", avec Kev Adams et celles de "Venom", l'ennemi juré de Spider Man, ont attiré chacunes plus de 400.000 nouveaux spectateurs.

Film de saison, "Halloween" a fait frissonner 413.000 spectateurs pour sa première semaine en salles. Le film marque le retour du meurtrier masqué Michael Myers, qui revient hanter Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), seule survivante d'une nuit d'épouvante 40 ans plus tôt.

1. "Le grand bain" (nouveauté): 1.432.529 entrées - copies: 638

2. "Yeti et compagnie": 687.456 entrées (cumul 2e semaine: 1.093.940) - copies: 545

3. "Alad'2": 438.364 entrées (cumul 4e semaine: 2.006.451) - copies: 685

4. "Venom": 421.011 entrées (cumul 3e semaine: 1.871.825) - copies: 643

5. "Halloween" (nouveauté): 413.854 entrées - copies: 308

Enquête CBO Box-Office pour la semaine du 24 au 30 octobre.