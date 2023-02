Le grand prix du Festival du film documentaire océanien à "No Maori Allowed"

Le film néo-zélandais "No maori allowed", réalisé par Corinna Hunziker, a remporté vendredi soir (samedi à Paris) à Papeete, en Polynésie française, le grand prix du jury de la 20ème édition du Festival international du film documentaire océanien (FIFO).

Ce film présente les témoignages de Maoris, le peuple autochtone de Nouvelle-Zélande, sur la ségrégation raciale qu'ils dénoncent dans la petite ville de Pukekohe.

Le prix du public du FIFO a été attribué à "Motu Haka, le combat des îles Marquises", réalisé par Raynald Mérienne. Il évoque la difficile préservation et la renaissance de la culture marquisienne après plusieurs décennies d'interdits.

Les îles Marquises sont candidates depuis janvier à l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco.

Pour son vingtième anniversaire, le FIFO accueillait aussi un jury jeunesse, composé de sept Polynésiens de 20 ans.

Ce jury jeunesse a attribué son prix à "Dame Valerie Adams: more than gold ", de Briar March, qui obtient également le premier prix spécial du jury. Ce film raconte les défis de la double championne olympique (2008 et 2012) néo-zélandaise de lancer de poids Valérie Adams, d'origine tongienne.

Depuis 2004, le FIFO récompense les meilleurs documentaires tournés dans les îles de l'océan Pacifique. Il permet aussi des rencontres entre les réalisateurs et les diffuseurs de la région, ainsi que des ateliers de formation pour les jeunes Polynésiens.