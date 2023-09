Le groupe Imagine Dragons enflamme Chambord

Le groupe vedette américain Imagine Dragons a enflammé Chambord vendredi soir, attirant près de 30.000 spectateurs pour un concert au pied du château, en pleine canicule sur la région Centre-Val de Loire.

A peine dix minutes après le coucher du soleil sur le château, chemise noire ouverte, torse nu, short et vans noirs, Dan Reynolds, charismatique leader du groupe, apparait sur une scène surélevée face au bâtiment et s’avance dans la foule grâce à un promontoire, sous les applaudissements des fans.

Fichier vidéo Après avoir interprété "My life", puis "Believer", il s’adresse au public: "Si on avait dit un jour au petit garçon du Nevada qu’il se produirait ici!", s'exclame-t-il en désignant le château illuminé par un feu d’artifice de paillettes. Il lance: "Merci La France!", se frappant du poing sa poitrine avant d’empoigner un drapeau bleu, blanc rouge. Le public, portable à la main, est aux anges.

Le 1er décembre 2022, les billets avaient été vendus en moins de dix minutes, selon les organisateurs.

Dans la foule, Julie Guyonnet est venue de Roanne (Loire) pour voir le groupe aux 160 milliards de streams, selon leur maison de disque, Warner Music Group.

Le chanteur Dan Reynolds du groupe américain Imagine Dragons en concert au château de Chambord, le 8 septembre 2023 dans le Loir-et-Cher AFP

"C’est une chance exceptionnelle! Deux stars pour le prix d’une. Le plus grand groupe du monde après les Rolling Stones, et l’un des plus beaux châteaux que j'admire pour la première fois", apprécie l'étudiante en médecine, protégée des températures caniculaires par des couvertures de survie.

En raison de cette forte chaleur, les organisateurs avaient prévu des points d'eau et d'arrosage pour le public, ainsi qu'un service de secours renforcé.

Les 34 degrés de l'après-midi n'ont pas non plus découragé Vincent Gendre, 24 ans, arrivé jeudi de Périgueux (Dordogne). "C’est mon sixième concert, mais celui-ci, face au château que je découvre, est le plus beau!", se réjouit-il.

Le château, édifié sous le règne de François Ier, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1981, est en effet l'une des stars de la soirée.

Le groupe américain Imagine Dragons en concert au château de Chambord, le 8 septembre 2023 dans le Loir-et-Cher AFP

"Nous parvenons à faire venir des groupes internationaux de cette envergure grâce à la notoriété du site", estime Julien Lavergne, directeur de la société organisatrice AZ Prod, qui avait déjà attiré Sting à Chambord en 2022.

Le concert de vendredi a fait l'objet d'une captation et sera diffusé par France Télévision en 2024.

"Ce type d’évènement nous permet de faire venir un public qui, spontanément, ne visite pas les châteaux. Tous ces jeunes, qui sont là pour Imagine Dragons, reviendront un jour", se félicite Pierre Dubreuil, le directeur général du Domaine national de Chambord.