Le Haïtien Jean D'Amérique remporte le prix théâtre de RFI

L'écrivain haïtien Jean D'Amérique a remporté dimanche le prix théâtre de Radio France internationale (RFI), pour sa pièce "Opéra poussière", qui ressuscite une figure oubliée de l'histoire de son pays.

Ce drame "fait revenir de l'au-delà Sanite Belair, sergente puis lieutenante de l'armée révolutionnaire haïtienne, résistante anticolonialiste, exécutée en 1802, à l'âge de 21 ans, par les soldats français", a indiqué le jury dans un communiqué.

"Travaillant sur tous les registres de la langue, ce texte entremêle rêveries et revendications et témoigne d'un classicisme nourri de poésie hip hop", a-t-il estimé.

Poète, dramaturge et romancier, Jean D'Amérique est à 26 ans l'une des voix les plus influentes de la littérature de Haïti. Il avait publié en mars le roman "Soleil à coudre" chez l'une des plus prestigieuses maisons d'édition françaises, Actes Sud.

Le prix théâtre RFI, ou prix RFI théâtre, récompense depuis 2014 une œuvre en français d'un auteur non européen.