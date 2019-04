Le Lyon BD festival au carrefour des arts les 8 et 9 juin

Plus de 270 auteurs internationaux participeront les 8 et 9 juin au 14e Lyon BD Festival dans de nombreux lieux de la métropole pour des expositions et spectacles originaux qui font la singularité de l'évènement lyonnais.

Le Festival s'ouvrira notamment avec une "BD fest party" ouverte au public sous la forme d'un "concert dessiné" par le Britannique Charlie Adlard, dessinateur de la BD "The Walking Dead" qui a inspiré la fameuse série télévisée.

Dans la même veine, les dessins de la Française Pénélope Bagieu, auteure des ouvrages à succès "Joséphine" et "Culottées", accompagneront la musique du groupe Brigitte lors du festival "off" prévu du 1er au 30 juin.

"On a toujours voulu travailler avec les auteurs pour les faire interagir avec d'autres disciplines et créer des formats inédits qui peuvent devenir des portes d'entrée vers la bande dessinée", souligne Mathieu Diez, directeur de ce festival qui a accueilli 80.000 visiteurs en 2018.

D'autres auteurs de premier plan tels que Charles Berberian, grand prix à Angoulême en 2008, l'Américain Bill Morrison, ex-rédacteur en chef de Mad, magazine bien connu des bédéphiles, Étienne Davodeau ("L'Avancée des travaux") ou Aurélie Neyret ("Les carnets de Cerise") seront mis en avant sous diverses formes.

Partout dans la métropole, des expositions et rencontres investiront 45 sites pour certains insolites, comme un parking sous-terrain du centre-ville, mais aussi des musées, théâtres, librairies et cinémas sur des thématiques parfois à la marge du 9e art comme le dessin de presse ou l'illustration.

L'Hôtel de Ville et le Palais de la Bourse constitueront le coeur de la manifestation grand public. S'y dérouleront de nombreuses rencontres et "masterclass" au cours desquelles les auteurs dessineront en direct.

Le jeune public n'a pas été oublié avec des ateliers adaptés censés lui permettre de "comprendre la création d'une bande dessinée", tandis que les parents pourront confier leurs enfants aux animateurs du "Lyon BD junior" à l'Hôtel de Ville.