Le maestro Gustavo Dudamel dirigera le Philharmonique de New York en 2026

Le maestro star vénézuélien Gustavo Dudamel dirigera à partir de 2026 l'Orchestre philharmonique de New York, a annoncé mardi la prestigieuse institution, un gros coup sur le mercato musical.

"Aujourd'hui (mardi), j'ai l'honneur d'être nommé comme futur directeur artistique et musical du Philharmonique de New York, et de marcher sur les pas de Gustav Mahler, Arturo Toscanini et Leonard Bernstein", a confirmé sur Twitter le chef d'orchestre de 42 ans.

L'un des chefs d'orchestre les mieux payés au monde et l'un des plus connus, Gustavo Dudamel cumule aujourd'hui les directions musicales de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles (depuis 2009) et de l'Opéra de Paris, où il est arrivé en 2021 sur un contrat de six ans.

Fervent défenseur d'un accès plus large à la musique, Gustavo Dudamel, fils d'un tromboniste et d'une professeure de chant, est un pur produit et un des plus illustres représentants de "El Sistema", le Système national d'orchestres pour la jeunesse du Venezuela, célèbre projet d'éducation populaire à la musique classique fondé en 1975.

Aussi à l'aise pour diriger une symphonie de Mahler que les musiques de Star Wars ou du dernier "West Side Story" de Steven Spielberg, il est considéré comme l'un des chefs d'orchestre les plus talentueux du monde.

Reconnaissable à ses cheveux bouclés, il avait dirigé l'orchestre des jeunes de Los Angeles pour un duo avec Coldplay lors du concert de la mi-temps du Super Bowl en 2016, l'événement annuel le plus regardé à la télévision aux Etats-Unis.

Avec cette recrue, le Philharmonique de New York, plus vieille institution musicale américaine -- il a été créé en 1842 -- réaffirme ses ambitions après la rénovation pharaonique à 550 millions de dollars de son écrin, le David Geffen Hall, au Lincoln Center.

La salle, qui a rouvert cette saison, est dotée d'un nouveau design et d'une acoustique beaucoup plus performante.

Attendu pour la saison 2026-2027, sur un contrat initial de cinq ans, au poste de directeur artistique et musical, il prendra dès 2025 des fonctions de directeur musical délégué à New York, lors de sa dernière saison à Los Angeles.

D'ici-là, il dirigera le Philharmonique de New York comme invité pour trois dates en mai.

L'actuel directeur musical du "Phil", le Néerlandais Jaap van Zweden, avait déjà annoncé son départ après la saison 2023-24.