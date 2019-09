Le "mage" Alejandro Jodorowsky, 90 ans et six millions d'abonnés

A 90 ans, Alejandro Jodorowsky consacre plus d'une heure par jour à ses six millions d'abonnés sur les réseaux, mais pour l'artiste multidisciplinaire franco-chilien, ces fans ne sont pas juste virtuels: ils l'ont aidé à financer son dernier documentaire et lui donnent l'envie de "vivre".

L'écrivain, et cinéaste mais aussi "gourou" espère à travers "Psychomagie, un art pour guérir" - en salles à partir du 2 octobre - démontrer à partir d'exemples concrets que cette thérapie qu'il a lui-même créée aide à surmonter les traumatismes.

Figure du +underground+, connu pour son cinéma d'auteur délirant, baroque et "sanguinolent", vénéré par ses admirateurs, "Jodo" fera l'objet à partir de lundi d'une retrospective de la Cinémathèque française.

"La grande difficulté dans le cinéma, c'est le producteur", affirme à l'AFP le nonagénaire qui n'a rien perdu de son caractère jovial et son sourire quasi enfantin.

Comme pour son dernier film "Poésie sans fin", le documentaire a été financé grâce au "crowdfunding" (financement participatif), à travers des donations de quelque 10.000 de ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Ses trois premiers films dans les années 1970 ("Fando et Lis", "El topo", "La montagne sacrée") avaient été financés par des dons privés. "Mais je n'ai pas pu continuer (à réunir cet argent) car avec le succès, les interdictions et les attaques ont commencé et j'ai été privé de mécènes", explique-t-il.

"Je me suis dit, je ne pourrais pas travailler si je ne crée pas mon propre public pour qu'il puisse me financer. Cela m'a pris 20 ans", affirme l'artiste à qui la Cinémathèque consacre également une rétrospective à partir de lundi.

Celui qui est ausi connu pour ses BD de science-fiction admet toutefois les limites du crowdfunding, ayant dû abandonner le projet qui aurait coûté des millions d'euros pour filmer la suite de "El topo", un western psychédélique qui a scandalisé une partie de la critique.

Mais les réseaux sociaux lui ont également permis de trouver les protagonistes de son documentaire: un homme qui a été victime d'abus de son père, une femme traumatisée par ses règles, une autre par le suicide de son fiancé.

Tous commettent des actes difficiles pour surmonter leurs traumatismes comme ce jeune qui détruit à la hache des citrouilles portant les photos de ses proches.

"L'astuce, c'est de briser la tête de sa mère symboliquement", explique Jodorowsky.

Pour cet amoureux du Tarot et da psychologie qui a traité "des milliers de consultants" (patients) gratuitement, la psychomagie vient compléter la psychalayse. "Le verbe est bon pour comprendre ce qui se passe mais ne soigne pas. L'acte, si", dit-il.

Il affirme appliquer la psychomagie sur lui-même: il a remonté récemment un film qu'il estime "raté", "El ladrón del arco iris" (1991), avec Peter O'Toole, Omar Charif et Christopher Lee. "Je ne voulais pas vivre avec ça".

La nouvelle version sera présentée durant la retrospective de la Cinémathèque.

Jodorowsky y retournera 45 ans après la diffusion par le centre de "La montagne sacrée", son premier film sorti en France.

"On a voulu le passer dans un ciné sur les Champs-Elysées. Moi je voulais que ça soit à la Cinémathèque pour lui conférer une qualité artistique et pas industrielle. Et j'ai réussi. C'était merveilleux", se souvient le cinéaste pour qui cette restrospective est "la fin d'un cycle".

Mais cela n'est point la fin d'une carrière. Grâce à des mécènes mexicains et à des suventions qu'il espère obtenir de l'Etat français, Jodorowsky a l'intention de filmer l'année prochaine "Viaje esencial" (Voyage essentiel), la troisième partie de son autobiographie après "La danse de la réalité" et "Poésie sans fin".

Entretemps, il partage avec ses millions d'abonnés sur Facebook, Twitter et Instagram des idées philosophiques et existentielles.

"Si je suis artiste et que je reste sur mon île à la recherche d'un public élu, je ne vais pas avancer, parce que celui-là n'a pas besoin de l'aide de l'art, il se sent sûr de lui-même, alors que l'art a un pouvoir de guérir et a une finalité vitale".

En contrepartie, que lui apportent ses millions de jeunes abonnés? "La vie", assure-t-il.

