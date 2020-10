Le Mans: des libraires indépendants entre en résistance et désobéissance

Des librairies indépendantes du Mans ont décidé d'entrer en résistance vendredi contre les nouvelles restictions les obligeant à fermer, qu'elles jugent "injustes", l'une d'elles ayant même décidé d'ouvrir ses portes aux clients.

Pour Samuel Chauveau, gérant de la librairie de BD "Bulle", la décision du gouvernement de fermer les librairies a été "la goutte d'eau". "Comme un coup de tonnerre, nous avons appris que la Fnac restait ouverte", dit-il.

"Ce matin nous étions une centaine dans la rue, et nous avons devant les médias, ouvert la librairie, en accueillant 3-4 personnes à la fois, bien évidemment en respectant les mesures sanitaires", a indiqué le libraire joint par l'AFP.

"On ne demande pas de rouvrir mais on demande à ce que les autres soient fermés", souligne M. Chauveau. "Non seulement la grande distribution en périphérie vend tout ce qu'elle veut, mais les blockbusters, les prix littéraires arrivent, je trouve cela injuste", estime-t-il.

Samuel Chauveau, qui a pris la tête d'une fronde de libraires manceaux, dénonce la façon dont les librairies indépendantes sont traitées dans la gestion de la pandémie.

"Nous suivons toutes les mesures sanitaires demandées, mais l'injustice est qu'on doit stopper, alors qu'on sait que c'est dans la grande distribution que les contaminations sont les plus importantes", a-t-il dénoncé.

D'après lui, "tous les auteurs qui sortent leurs ouvrages, qui ont travaillé des années, vont pâtir" de cette restriction.

Si la librairie Bulle, qui emploie 12 salariés, était la seule à ouvrir vendredi, six autres librairies ont choisi de respecter le cadre autorisé tout en étant solidaires.

La librairie Thuard a continué de servir ses clients via un grand drive sur réservation avec une trentaine de clients servis dans la journée. Pour Anne-Sophie Thuard, qui fait travailler 18 personnes et trois apprentis, "c'est une injustice que la Fnac vende des livres alors que c'est à deux pas de chez nous".

"Mais la plus grosse angoisse vient peut-être d'Amazon: je pleure", a dit cette libraire franco-néerlandaise.

Après avoir fait jeudi "une journée de Noël", vendredi "tout le monde était sur le pont. On ne veut pas laisser un centime nous échapper", a souligné Mme Thuard.