Le Michelin se démocratise dans un partenariat avec TripAdvisor et LaFourchette

Les 14.000 restaurants sélectionnés par les inspecteurs du guide Michelin dans le monde entier seront à partir de 2020 identifiables sur le site de Tripadvisor et réservables sur LaFourchette aux termes d'un accord annoncé mardi à Paris.

Le premier guide gastronomique international s'associe ainsi au site web américain qui publie avis et conseils émanant de consommateurs, et sa filiale LaFourchette, leader mondial de réservation de restaurants en ligne, qui offre souvent des promotions.

"Ce partenariat offre une visibilité sans précédent aux établissements référencés dans le guide Michelin à travers le monde", a souligné Scott Clark, membre du comité exécutif du groupe au cours d'une conférence de presse.

Sur une plateforme disponible à partir de janvier, les recommandations des inspecteurs du guide Michelin vont être publiées à côtés des commentaires de consommateurs, jusqu'ici très peu appréciés par la bible gastronomique.

"On s'adapte à une réalité", a souligné Gwendal Poullennec, le patron du Michelin en soulignant que l'accord permettrait de promouvoir l'expertise du guide "auprès des publics plus larges".

"Les clients aujourd'hui pour finaliser une réservation vont consulter différentes sources et ce partenariat permet de mettre sur une seule plateforme à la fois le meilleur des recommandations indépendantes et professionnelles des inspecteurs anonymes du Michelin, avec un accès facilité aux avis de consommateurs", a-t-il ajouté.

Michelin a par ailleurs signé un accord de vente de sa plateforme de réservation Bookatable à LaFourchette ce qui va permettra à la Fourchette de s'implanter dans cinq nouveaux pays: Le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande et la Norvège.

"Cela nous permet de poursuivre notre expansion géographique afin d'accompagner plus de restaurants dans la digitalisation de leur activité, a souligne Bertrand Jelensperger, vice-président de TripAdviser et CEO de LaFourchette.

TripAdvisor présente chaque mois plus de 830 millions d'avis publiés et 8,6 millions d'hébergements, restaurants, expériences etc. alors que LaFourchette, présent dans 22 pays, compte 30 millions de visiteurs par mois.