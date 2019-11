Le ministre de la Culture salue "le courage" d'Adèle Haenel

Le ministre de la Culture Franck Riester a salué jeudi "le courage" de l'actrice Adèle Haenel, qui a accusé le réalisateur Christophe Ruggia d'agression sexuelle lorsque qu'elle était adolescente, et l'a assurée de son soutien comme à "toutes celles qui osent briser le silence".

Dans un discours tenu lors des rencontres cinématographiques de Dijon, un rendez-vous annuel des professionnels du cinéma, et dont des extraits ont été diffusés par ses services, le ministre a tenu à adresser un message à l'actrice, dont les révélations au journal en ligne Mediapart ont déclenché une nouvelle onde de choc dans le milieu du cinéma, deux ans après l'affaire Weinstein et le phénomène #MeToo.

"Aujourd'hui, je veux saluer le courage d'Adèle Haenel. Et de toutes celles et tous ceux qui osent briser le silence. Je veux les assurer de mon soutien. Leur dire que leur parole est nécessaire. Qu'elle ne sera pas vaine", a déclaré Franck Riester, qui n'avait pas encore pris position publiquement dans cette affaire.

La comédienne de 30 ans a expliqué à Mediapart qu'elle n'envisageait pas de porter plainte contre celui qu'elle accuse d'actes qu'elle "considère clairement comme de la pédophilie et du harcèlement sexuel", entre ses 12 et 15 ans, et avec qui elle a tourné son premier film, "Les Diables".

De son côté, Christophe Ruggia a reconnu mercredi l'"erreur" d'avoir joué avec l'actrice "les pygmalions", mais réfuté toute violence, tandis que la justice s'est saisie de cette affaire.

Alors que la comédienne a expliqué ne pas vouloir porter plainte en raison de l'inaction de la justice dans ce type d'affaires, le ministre de la Culture a souligné les efforts du gouvernement pour "mettre fin au sentiment d'impunité des agresseurs", et assuré que "de nouvelles annonces seront faites, le 25 novembre, dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales".

Outre la responsabilité des autorités pour "apporter des solutions aux victimes", il a souligné celle de "ceux qui savent et qui se taisent", tout comme "celle du monde du cinéma". Et il a assuré qu'il annoncerait "de nouveaux engagements" lors des deuxièmes Assises pour la parité l'égalité et la diversité dans le cinéma, qui doivent se tenir mi-novembre.

Un autre membre du gouvernement, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, avait appelé jeudi Adèle Haenel à "faire confiance à la justice", et insisté sur la nécessité de "porter plainte de façon systématique" dans ce genre de cas.