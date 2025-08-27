Le musée Van Gogh d'Amsterdam se dit menacé de fermeture s'il ne reçoit pas plus de subventions

27 Aoû. 2025
Le musée Van Gogh, à Amsterdam, le 8 février 2023

Le musée Van Gogh d'Amsterdam s'est dit menacé de fermeture dans un future proche si le gouvernement néerlandais ne contribue pas davantage à un plan de maintenance de 104 millions d'euros, selon un communiqué publié mercredi.

Le célèbre musée a affirmé ne pas être en mesure de financer le plan d'envergure de "maintenance majeure" et de "mesures essentielles en matière de durabilité", censé commencer en 2028 pour une durée d'environ trois ans.

Le musée est disposé à utiliser ses propres ressources pour couvrir les 50 millions d'euros de pertes de revenus estimées pendant les fermetures partielles et pour cofinancer les travaux.

Cependant, il estime qu'une contribution gouvernementale annuelle de plus de 11 millions d'euros est nécessaire pour appliquer ce plan.

"Le ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sciences ne fournira toutefois pas plus que le niveau actuel de soutien, qui est de 8,5 millions d'euros, laissant le musée avec un déficit annuel de 2,5 millions d'euros", a affirmé le musée.

"C'est la dernière chose que nous souhaitons, mais si nous en arrivons là, nous devrons fermer le bâtiment", a-t-il regretté.

Le ministère a déclaré dans un courriel à l'AFP estimer que la subvention allouée était "suffisante pour couvrir les frais d'entretien nécessaires".

"Cette position s'appuie sur des recherches approfondies menées par des experts indépendants mandatés par le ministère", a-t-il précisé.

Le musée Van Gogh a contesté la décision d'octroi de la subvention en 2023 et a récemment engagé une procédure judiciaire, a continué le ministère, qui a ajouté que ce type de contestation n'était "pas rare".

L'affaire sera entendue le 19 février 2026.

Le musée Van Gogh est l'une des grandes attractions touristiques de la capitale néerlandaise, ayant attiré près de 57 millions de visiteurs depuis son ouverture en 1973.

Exposant plusieurs centaines d'oeuvres de l'artiste à l'oreille coupée, dont ses célèbres tournesols, le bâtiment du musée n'a jamais été conçu pour accueillir autant de visiteurs, affirme le musée.

"Les bâtiments sont en mauvais état et nécessitent des investissements importants pour garantir leur sécurité et leur accessibilité au public", poursuit le communiqué.

En 1962, la famille du peintre avait conclu un accord avec le gouvernement néerlandais visant à construire et à entretenir un musée pour éviter que l'oeuvre de Van Gogh ne soit dispersée.

Son neveu, Vincent Willem Van Gogh, avait supervisé le transfert de ses oeuvres.

"Une promesse faite est une promesse tenue. Même lorsqu'il s'agit d'un gouvernement", a affirmé le musée.

Le musée Van Gogh tire 85 % de ses revenus de ses visiteurs et de partenariats privés, une part plus élevée que la plupart des musées néerlandais.

