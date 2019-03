"Le mystère Henri Pick": une comédie littéraire à suspens

Avec "Le mystère Henri Pick", en salles mercredi, le réalisateur Rémi Bezançon signe une comédie littéraire conjuguant mystère et humour, où le héros, incarné par Fabrice Luchini, navigue entre Paris et la Bretagne.

L'intrigue consiste en un livre retrouvé par hasard et devenu un best-seller, provoquant de nombreuses interrogations.

Un sujet fascinant pour Rémi Bezançon ("Ma vie en l'air", "Le premier jour du reste de ta vie") qui s'est dit "attiré par cette supercherie littéraire", lors d'un entretien à l'AFP.

En Bretagne, dans une bibliothèque mystérieuse, une jeune éditrice retrouve un manuscrit supposé avoir été écrit par le pizzaiolo du village, Henri Pick, décédé depuis deux ans, et peu connu pour son attrait pour la littérature... Elle décide de le publier.

Face au grand succès de l'ouvrage, un critique littéraire dubitatif, dont la vie est au fur et à mesure bouleversée par ce livre sorti de nulle part, décide de mener l'enquête, aidé par la fille de l'auteur.

Le mystère perdure tout au long du film à l'intrigue bien ficelée, où le spectateur est mené sur diverses pistes, alors que les répliques savoureuses s'enchaînent.

Son long-métrage tout public, Rémi Bezançon l'a voulu comme "une comédie légère et je l'espère intelligente, et ensuite comme une enquête où l'on joue avec les codes de film du genre, du thriller."

Adapté du livre éponyme de David Foenkinos, le film est porté par Fabrice Luchini, un choix évident pour le réalisateur: "en lisant le livre, j'ai de suite vu un rôle pour lui, avec qui je voulais travailler depuis longtemps. Il connaît très, très bien la littérature, ce rôle lui va comme un gant".

C'est l'acteur qui a suggéré Camille Cottin pour donner vie au personnage de la fille de Henri Pick, après avoir tourné dans la série "Dix Pour Cent" avec elle.

Pour réduire le nombre de personnages, Rémi Bezançon a dû écrire un scénario, quitte à modifier légèrement le ton initial : "le livre est plus dramatique et plus choral. Il y a beaucoup de personnages qui gravitent autour de cette histoire. J'ai recentré l'intrigue au moyen de l'écriture cinématographique et j'ai rajouté un peu de soleil à l'histoire."

Une inclinaison qui a aussi plu à David Foenkinos, affirme Rémi Bezançon qui avait déjà adapté à l'écran un livre d'Eliette Abécassis en 2011, "Un heureux événement".