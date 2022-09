Le mythe Molière revisité à la BnF Richelieu et au Palais Garnier

L'exposition inaugurale de la Bibliothèque nationale de France (BnF) rénovée dans le centre de Paris met en lumière un mythe, la figure intemporelle du théâtre français, Molière.

En ce 400e anniversaire du génie du comique et de la satire sociale qu'était Jean-Baptiste Poquelin, l'exposition "Molière, le jeu du vrai et du faux" a ouvert en même temps, jusqu'au 15 janvier, qu'une autre non loin, "Molière en musiques" au Palais Garnier.

Du côté de la BnF Richelieu, c'est un ensemble exceptionnel de manuscrits, archives, éditions originales, costumes, maquettes de décors, etc.

Le cadre se prête particulièrement bien. "On peut imaginer que Molière ait vu la galerie Mansart, construite de son vivant. C'est une possibilité, même si rien ne la prouve", explique l'un des deux commissaires d'exposition, Joël Huthwohl.

Ce qui est sûr, c'est que le dramaturge, reconnu à son époque comme un comédien qui transportait les foules, a porté un bonnet du personnage d'Argan ("Le Malade imaginaire") qui est exposé.

Le registre de la compagnie de Molière tenu par son bras droit La Grange, source irremplaçable pour les historiens, est également présenté.

L'exposition fait la part belle à l'héritage d'un auteur chéri à toutes les époques. "Toutes l'ont acclimaté et ont continué à le célébrer. Et en 1922 par exemple, l'intégralité de ces pièces sont jouées à Paris en l'espace de trois semaines", comme le montre une affiche géante d'il y a 100 ans, souligne l'autre commissaire d'exposition, Agathe Sanjuan.

On voit que les régimes monarchiques louaient en lui le protégé de Louis XIV, tandis que d'autres ont voulu en faire un éternel subversif, moquant les travers des grands de ce monde, notamment les riches. Ainsi parmi les souvenirs ressortis des placards, une tournée de la Comédie-française en URSS en 1954, en pleine Guerre froide.

Entre tous les grands noms de l'histoire du théâtre, comme Louis Jouvet ou Jean Vilar, l'interprétation de "L'Avare" par Louis de Funès n'est pas oubliée.

"De Funès, immensément populaire lui aussi, est peut-être l'acteur qui s'est le plus approché de Molière sur scène, car les témoignages d'époque rapportent qu'il faisait rire en étant grimaçant, très expressif", indique Joël Huthwohl.

