Le New York des Arts et des Lettres en gala pour la libération de trois écrivains iraniens

Jodie Foster, Awkwafina, Lin-Manuel Miranda, Wole Soyinka: le New York des Arts et des Lettres va appeler mardi à la libération de trois écrivains Iraniens emprisonnés, à l'occasion du gala de l'organisation de défense de la littérature et des droits humains, Pen America.

Cette soirée de gala de Pen America, la première après 18 mois de pandémie à New York, est consacrée à "Baktash Abtin, Keyvan Bajan et Réza Khandan Mahabadi, trois écrivains emprisonnés par les autorités iraniennes pour leurs écrits, leur défense de la liberté d'expression et leur opposition pacifique à la censure d'Etat", selon l'organisation.

"Le poète et cinéaste Abtin, le romancier et journaliste Bajan et l'écrivain et critique littéraire Khandan Mahabadi" avaient été condamnés en mai 2019 à six ans d'emprisonnement après des "poursuites fallacieuses invoquant la sécurité nationale", a rappelé le groupe dans un communiqué.

Incarcérés tous les trois depuis septembre 2020 à la prison iranienne d'Evin, en pleine pandémie de Covid-19, MM. Abtin et Khandan Mahabadi ont contracté le coronavirus, selon Pen America.

Sa directrice générale, Suzanne Nossel, a fustigé dans le communiqué un "gouvernement iranien qui prend pour cibles trois monstres sacrés du milieu littéraire iranien, dont la seule arme est leur intellect, et qui expose ainsi la banqueroute morale d'un régime si effrayé de sa survie qu'il cherche à éradiquer toute pensée indépendante".

Le gala annuel de Pen America s'inscrit dans une série de reprises des grandes soirées sociales et culturelles qui ont fait la réputation historique de New York, avant d'être meurtrie par la pandémie en 2020, à l'image de l'extravagant gala du Metropolitan Museum of Art (Met) mi-septembre ou de la réouverture des salles de spectacles de Broadway.

La soirée de Pen America doit se tenir au prestigieux musée américain d'histoire naturelle, au bord de Central Park, avec 800 invités et des stars du cinéma, de la musique et de la littérature: la comédienne et réalisatrice Jodie Foster, la rappeuse et actrice new-yorkaise d'origine chinoise Awkwafina, le lauréat 1986 du prix Nobel de littérature, le Nigérian Wole Soyinka, et l'acteur et compositeur new-yorkais d'origine porto-ricaine Lin-Manuel Miranda.