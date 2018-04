Le nouveau George R.R. Martin arrive, mais pas un tome de "Game of Thrones"

L'auteur américain George R.R. Martin a annoncé mercredi la publication, le 20 novembre, d'un nouvel ouvrage, qui ne sera pas le sixième tome tant attendu de la saga "Game of Thrones", dont est tirée la célèbre série télévisée.

"Fire and Blood" se déroule plusieurs siècles avant "Game of Thrones" ("Le Trône de fer") dans le même monde imaginaire de Westeros, a expliqué l'auteur sur son blog.

Il a prévenu qu'il ne s'agissait "pas d'un roman", mais d'une manière de livre historique, qui raconte la saga des rois de la dynastie Targaryen.

Contacté par l'AFP, Bantam Spectra, présenté par George R.R. Martin comme l'éditeur du livre aux Etats-Unis (filiale de Penguin Random House), n'a pas donné suite, mais l'ouvrage est déjà en prévente sur les principaux sites de vente en ligne.

Pour ce qui est du sixième tome de "Game of Thrones", "The Winds of Winter" ("Les vents de l'hiver"), "il n'arrivera pas, pas en 2018, au moins", a indiqué le romancier.

Depuis 2012, l'écrivain de 69 ans à la barbe fournie et l'éternelle casquette a déjà publié plusieurs passages de ce nouveau livre.

Entre 1996 et 2011, George R.R. Martin a publié cinq tomes de la saga fantastico-médiévale. Il avait déjà laissé passer six ans entre le quatrième et le cinquième épisode.

Depuis la sixième saison de la série télévisée, les auteurs ne s'appuient plus directement sur le récit de l'écrivain, faute de livre, même si la chaîne câblée HBO, qui produit la série, avait déjà pris auparavant de nombreuses libertés avec l'histoire originelle.

La huitième et dernière saison de "Game of Thrones" est attendue en 2019.

Le programme a déjà reçu 38 Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine, un record pour une série.