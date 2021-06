Le nouveau Guillaume Musso en librairie le 21 septembre

"L'Inconnue de la Seine", le 19e roman de Guillaume Musso, doit arriver en librairie le 21 septembre, a annoncé mercredi l'éditeur Calmann-Lévy.

L'écrivain de 47 ans est de loin celui qui vend le plus de livres en France aujourd'hui, avec des ventes qui ont dépassé 1,5 million d'exemplaires en 2020 selon l'institut GfK.

Chaque sortie est donc un événement attendu par des centaines de milliers de fans.

L'inconnue qui donne son titre au livre est sauvée par la Brigade fluviale à Paris, sans papiers ni souvenirs.

À partir de ce mystère, "c'est à la fois un roman à suspense, une enquête policière passionnée, un thriller ancré dans le monde d'aujourd'hui, dans un équilibre à la croisée des genres", a indiqué l'éditeur dans un communiqué.

L'année est aussi marquée pour Guillaume Musso par le tournage d'une série adaptée de "La Jeune Fille et la Nuit", intitulée "The Reunion". Cette série anglophone en six épisodes, produite par les studios MGM et par France Télévisions, est prévue pour une diffusion mondiale.

