Le nouveau Houellebecq intitulé "Anéantir"

Le nouveau roman de Michel Houellebecq, l'un des auteurs français les plus traduits et les plus vendus à l'étranger, s'intitule "Anéantir", à paraître le 7 janvier, a révélé vendredi l'éditeur Flammarion sur son site internet.

Après "Soumission" en 2015 et "Sérotonine" en 2019, ses deux dernières parutions, l'écrivain poursuit dans la série des titres en un mot.

L'ouvrage de 736 pages a été envoyé vendredi à la presse, avec un embargo qui demande aux journalistes de ne rien divulguer de son contenu avant le 30 décembre.

Michel Houellebecq compte par ailleurs ne leur accorder aucun entretien pour faire la promotion de son livre.

Il s'est impliqué dans la fabrication du volume en indiquant que son modèle était les livres imprimés en Allemagne, plus lourds, rigides et solides, et avec un papier qui reste durablement blanc.