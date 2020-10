Le parquet britannique ne poursuivra pas un ministre émirati accusé d'agression sexuelle

Le parquet britannique a annoncé jeudi qu'il n'entamerait pas de poursuites contre le ministre émirati de la Tolérance, accusé par une Britannique de l'avoir agressée sexuellement en février à Abou Dhabi.

Jenny Hopkins, la procureure principale du Crown Prosecution Service (CPS), chargée des poursuites judiciaires au Royaume-Uni, a indiqué avoir "soigneusement examiné" les éléments et conclu que des poursuites ne pouvaient être engagées.

Bien que l'incident présumé soit survenu hors du Royaume-Uni, le ministre aurait pu être inculpé si une infraction avait été commise pendant "l'exercice ou la prétendue exécution de ses fonctions officielles", un critère qui n'a pas été rempli, selon le CPS.

Le Sunday Times avait relayé dans le détail le témoignage de Caitlin McNamara, 32 ans, qui avait expliqué avoir été agressée alors qu'elle préparait le lancement du festival littéraire Hay aux Emirats arabes unis.

Cité par le Sunday Times, le cabinet d'avocats Schillings, qui représente le ministre, avait "démenti" et ajouté que leur client était "surpris et attristé par cette accusation, qui survient huit mois après l'incident présumé et par l'intermédiaire d'un journal national".

pau/ode

CROWN HOLDINGS