Le patron de l'INA interpellé fin juillet pour l'achat de cocaïne à Paris

Le
12 Aoû. 2025 à 10h26 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) Laurent Vallet le 6 septembre 2023 au festival du film américain de Deauville

Le président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) Laurent Vallet le 6 septembre 2023 au festival du film américain de Deauville

AFP/Archives
LOU BENOIST
Partager 2 minutes de lecture

Le président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) Laurent Vallet a été interpellé fin juillet à Paris après s'être fait livrer de la cocaïne chez lui, a appris mardi l'AFP de sources judiciaire et policière.

Il a été interpellé le 29 juillet à son domicile par la police, a ajouté une source proche du dossier, confirmant une information de Valeurs Actuelles.

S'agissant d'une première interpellation, il a été "orienté vers une injonction thérapeutique", a précisé à l'AFP une source judiciaire.

Sollicité par l'AFP, l'INA, qui a pour mission d'archiver les images et sons de la télévision et de la radio et de valoriser ces fonds, n'a pas réagi dans l'immédiat.

Tout a débuté par une filature d'un jeune homme de 17 ans par des policiers de la BAC (brigade anti-criminalité) qui parviennent le suivre jusque dans la cour intérieure d'un bâtiment, a relaté à l'AFP une source policière. A sa sortie, ils l'interpellent et découvrent qu'il est porteur d'une somme de 600 euros. Le jeune homme leur affirme être allé voir un ami.

Les policiers prennent alors contact avec "l'ami", qui est en fait le président de l'INA. Celui-ci reconnaît avoir acheté au jeune homme de la cocaïne pour un montant de 600 euros et remet la drogue aux policiers. La cocaïne se vend généralement autour de 60 euros le gramme, au détail, en France.

Agé de 55 ans, Laurent Vallet a été reconduit en mai pour un troisième mandat de cinq ans à la tête de l'INA, sur proposition de la ministre de la Culture, Rachida Dati.

Il occupe la présidence de cette structure publique depuis mai 2015. Il avait alors succédé à Agnès Saal, restée moins d'un an en poste. Elle avait dû démissionner à la demande de la ministre de la Culture de l'époque, Fleur Pellerin, après la révélation de frais de taxi dépassant 40.000 euros en dix mois.

Avant de diriger l'INA, Laurent Vallet était depuis 2002 directeur général de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (Ifcic), établissement de crédit qui vise à faciliter l'accès au crédit des entreprises culturelles. Il est diplômé de Sciences Po, HEC et l'ENA.

Culture
FRANCE

Dans le même thème - Culture

Un homme passe devant une liste de noms de prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale exposée au Mémorial des prisonniers de guerre et au Parc de la paix de Taïwan, à New Taipei City, le 31 juillet 2025
Culture

A Taïwan, un mémorial pour les prisonniers alliés rend hommage à ces "oubliés"

La chanteuse américaine Taylor Swift arrive pour la 67e cérémonie des Grammy Awards le 2 février 2025 à Los Angeles
Culture

Taylor Swift annonce son 12e album, "The Life of a Showgirl"

Xu Yan (à gauche) apprend à des étudiants à écrire le nüshu, &quot;écriture des femmes&quot; créée il y a environ 400 ans, lors d'un atelier à Pékin, le 14 avril 2025
Culture

Chine: le retour du nüshu, l'écriture secrète des femmes

48.85341, 2.34121

À la une

Guerre en Ukraine

Si elle refuse de mettre fin à la guerre, la Russie s'expose à des "conséquences très graves", selon Donald Trump

International

L'armée israélienne approuve le plan pour la prise de la ville de Gaza

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?

International

Le traité sur le plastique "au bord du gouffre"

Mémoire

Emmanuel Macron reconnaît que "la France a mené une guerre" au Cameroun entre 1945 et 1971

International

Nouvelle-Calédonie: le FLNKS rejette l'accord de Bougival, Valls regrette un choix "incompréhensible"

International

Berlin, Londres et Paris prêts à réimposer des sanctions contre l'Iran

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

International

"Je vous confie la Palestine": le message posthume d'Anas al-Sharif, journaliste d’Al Jazeera tué à Gaza

TERRIENNES

"Allah est une lesbienne": Au Maroc, arrestation de la militante féministe Ibtissame Lachgar