Le PEN Club du Nicaragua cesse toute activité en raison de la loi sur les "agents étrangers"

Le PEN Club du Nicaragua a annoncé jeudi cesser toutes ses activités en raison des "infinies exigences" du pouvoir pour que l'ONG de défense des écrivains et journalistes puisse recevoir des fonds de l'extérieur.

La loi sur "les agents étrangers", votée en octobre 2020 par le Parlement dominé par le parti du président Daniel Ortega, impose à toute entité ou personne recevant des fonds de l'étranger de s'enregistrer auprès du ministère de l'Intérieur et de rendre compte de l'utilisation de ces fonds. Elle interdit également tout financement extérieur pour des organisations qui, selon les autorités, ont une activité politique au Nicaragua.

Cette loi, adoptée un an avant les prochaines élections présidentielle et législatives, avait provoqué un tollé international.

"Nous avons décidé de suspendre sine die le centre PEN au Nicaragua", et "nous avons informé le PEN International de notre décision de suspendre notre adhésion", a annoncé dans un communiqué la présidente du PEN Nicaragua, l'écrivaine Gioconda Belli.

"La loi sur les agents étrangers, avec ses infinies exigences (...) s'applique à nous uniquement parce que nous adhérons aux idéaux et à l'éthique du PEN Internacional", a regretté Mme Belli.

"En outre, aucun d'entre nous ne se considére comme un agent étranger. Nous sommes des Nicaraguayens qui voulons seulement le développement culturel de notre pays", a-t-elle ajouté.

Le PEN club international, fondé en 1921, a pour but de "rassembler des écrivains de tous pays attachés aux valeurs de paix, de tolérance et de liberté sans lesquelles la création devient impossible". Il compte aujourd'hui plus de 40.000 membres de 140 centres dans le monde.

L'organisation suédoise We Effect, qui soutient des projets de lutte contre la pauvreté dans vingt pays, a été la première ONG à annoncer en décembre qu'elle mettait fin à ses activités au Nicaragua après 35 ans d'activité, en faisant valoir que la "loi sur les agents étrangers" l'empêchait de continuer à travailler.