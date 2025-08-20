Le phénomène chinois "Ne Zha 2" espère séduire le public américain avec la voix de Michelle Yeoh

Une scène du film d'animation Ne Zha 2 dans une salle de cinéma à Pékin, le 16 février 2025

"Ne Zha 2" a beau être le film d'animation le plus lucratif de l'histoire du cinéma et caracoler en tête du box-office mondial cette année, vous n'en avez probablement jamais entendu parler, à moins que vous viviez en Chine. Mais cela pourrait bientôt changer.

Car ce méga-succès chinois sort en version anglaise vendredi dans les salles américaines, avec des doublages incluant la voix de la star Michelle Yeoh.

Tout cela à l'initiative du studio A24, coqueluche du cinéma indépendant qui a notamment produit "Everything Everywhere All At Once", le film qui a valu un Oscar à l'actrice malaisienne.

L'entreprise espère ainsi aiguiser l'intérêt du public américain pour ce conte fantastique, qui puise dans la mythologie chinoise pour faire s'affronter dragons, démons et immortels dans des combats spectaculaires dignes d'un film Marvel.

"Ne Zha 2" est "très important en tant qu'échange culturel", a estimé Michelle Yeoh lors de la récente projection du film à Los Angeles.

"Cela ouvre la voie à davantage d'histoires chinoises qui méritent d'être racontées", a déclaré l'actrice malaisienne au magazine People, en se souvenant avoir souhaité que le dessin animé soit doublé en anglais pour toucher les enfants américains, lorsqu'elle l'a vu en chinois.

L'actrice malaisienne Michelle Yeoh (c) et les autres acteurs assurant les doublages en version anglaise du dessin animé chinois "Ne Zha 2", Aleks Le (g), Vincent Rodriguez III (g), Crystal Lee (d) et Damien Haas (d), le 4 août 2025 à Los Angeles Getty/AFP/Archives

Le film suit Ne Zha, un jeune garçon chinois doté de pouvoirs magiques redoutables, dans sa quête pour sauver son meilleur ami après que sa ville natale a été attaquée par des dragons.

L'histoire a absolument cartonné en Chine, ce qui a grandement contribué à propulser le long-métrage au sommet du box-office mondial, avec 2,2 milliards de dollars de recettes.

"Ne Zha 2" est ainsi devenu une véritable fierté patriotique en Chine, car il tutoie la superproduction hollywoodienne "Avatar : La Voie de l'eau" de James Cameron, seul autre film à avoir dépassé les 2 milliards de recettes depuis la pandémie.

"C'est probablement le film non américain le plus commenté de l'année", observe Paul Dergarabedian, analyste du cabinet Comscore. "Avec 2,2 milliards de dollars, il entre dans le panthéon."

"Mondialisation" du cinéma

La Chine goûte d'autant plus ce succès que les effets spéciaux impressionnants du film, réalisés par 4.000 animateurs, montrent que le pays est désormais capable de rivaliser avec Hollywood.

Pourtant, la version sous-titrée de "Ne Zha 2" n'a pas réussi à enflammer le box-office étranger. Le dessin animé a réalisé des performances honorables aux Etats-Unis - avec 20 millions de dollars de recettes -, au Royaume-Uni ou en Australie, mais pas spectaculaires.

Des immeubles illuminés par des personnages du film d'animation chinois "Ne Zha 2" à Chengdu, dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, le 12 février 2025 AFP/Archives

Le film est basé sur le roman chinois du XVIe siècle "L'Investiture des dieux", qui s'inspire largement du folklore et de la mythologie de l'Empire du milieu.

Il met en scène une galerie parfois déroutante de héros et de méchants capables de changer de forme, inconnus des spectateurs non familiers des contes traditionnels chinois - ou, de ceux qui n'ont pas vu le premier "Ne Zha", sorti en 2019.

Mais A24 espère que les doublages anglais, qui transmettent l'humour irrévérencieux du film dans un style rappelant les films de super-héros hollywoodiens, pourront contribuer à combler le fossé culturel.

L'initiative s'inscrit dans un moment où la culture asiatique a le vent en poupe.

Le week-end dernier, le box-office américain comptait dans son top 12 deux films indiens, "Coolie" et "War 2", et un film japonais, "Shin Godzilla 4K".

Sur les plateformes de streaming, le succès estival d'inspiration coréenne "KPop Demon Hunters" est en passe de devenir le film original le plus regardé de Netflix, et la première saison de "Squid Game" reste la série télévisée la plus regardée de tous les temps.

"Il y a clairement eu une mondialisation des contenus, dans le sens où les gens du monde entier apprécient les films de différents pays", conclut M. Dergarabedian.