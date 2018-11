Le Pink Legacy, un rare diamant rose pourrait battre un record aux enchères

Un diamant rose très rare de par son poids, sa couleur et sa pureté, pourrait battre le record du prix au carat pour une pierre de cette couleur lors de sa vente mardi à Genève par Christie's, qui en attend jusqu'à 50 millions de dollars.

"Son poids est de 18,96 carats précisément. Quand on sait que la plupart des diamants roses pèsent moins d'un carat, c'est donc un poids tout à fait considérable", a expliqué à l'AFP Jean-Marc Lunel, spécialiste international pour la joaillerie chez Christie's.

Ce diamant rose, appelé le Pink Legacy, est classé "fancy vivid", le plus haut grade d'intensité de couleur. Or les diamants "Fancy vivid" de plus de dix carats sont quasiment inconnus des salles de ventes, avec seulement 4 diamants roses "Fancy vivid" qui sont déjà passés sous le feu des enchères, selon Christie's.

Il fait aussi partie des diamants dits de type IIa impliquant qu'il contient très peu voire aucune trace d'azote, ce qui représente moins de 2% de tous les diamants, selon les experts. Les diamants de ce type font partie des plus purs chimiquement, avec souvent "une exceptionnelle transparence et brillance", selon Christie's.

"Il faut savoir que celui-ci est tout à fait extraordinaire et c'est probablement le plus beau jamais présenté en vente aux enchères publiques. Donc tous les espoirs sont permis pour la vente de cette pierre mardi", a assuré M. Lunel.

- Une taille classique -

"Imaginer un domino dont vous auriez coupé les coins... Sa taille est tout à fait classique, que nous appelons taille émeraude, alors que la plupart des diamants taillés aujourd'hui ont des tailles modifiées avec davantage de facettes", a détaillé M. Lunel.

Le Pink Legacy a été pendant des décennies la propriété de la famille Oppenheimer, qui a dirigé pendant plusieurs décennies la société minière De Beers, explique Christie's, qui ne veut toutefois pas dévoiler le nom du propriétaire actuel de la pierre.

"Ce diamant provient des mines d'Afrique du Sud. Il a été taillé il y a fort longtemps: il a été découvert il y a à peu près un siècle, il a été taillé probablement dans les années 20" et n'a pas été retaillé depuis", a exposé l'expert de Christie's.

Il est estimé entre 30 et 50 millions de dollars (entre 26,5 et 44,1 millions d'euros).

Selon Eddie Le Vian, bijoutier connu pour ses diamants marrons dits "chocolat", le Pink Legacy "va battre le record mondial" du prix au carat d'un diamant rose.

"Nous avons récemment assisté à une augmentation fulgurante du nombre de personnes extrêmement fortunées dans le monde qui considèrent les diamants rares de couleur comme des investissements", a-t-il expliqué.

Un record a été atteint en novembre 2017 à Hong Kong lorsque Christie's a vendu "The Pink Promise", un diamant rose fancy vivid de forme ovale d'un peu moins de 15 carats pour 32,48 millions de dollars, ce qui reste à ce jour un record mondial par carat pour un diamant rose (2,17 millions par carat).

En 2013, un très gros diamant rose de 59,60 carats avait été, lui, adjugé par Sotheby's à Genève au prix de 83 millions de dollars (1,39 millions par carat). Son acquéreur avait toutefois fait faux bon. Sotheby's avait été obligé de racheter la pierre et l'avait revendue en 2016 à Hong Kong pour 71,19 millions de dollars (1,19 million par carat).