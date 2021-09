Le poète américain Yusef Komunyakaa reçoit en Pologne le prix littéraire Herbert

Le poète américain Yusef Komunyakaa a reçu l'édition 2021 du prix littéraire Herbert, créé en hommage au poète et philosophe anticommuniste polonais Zbigniew Herbert, a-t-on appris jeudi auprès de sa fondation à Varsovie.

Yusef Komunyakaa, poète, essayiste et professeur d'université, fut lauréat du prix Pulitzer de poésie en 1994. Son oeuvre, ancrée dans son temps et dans la vie, se nourrit particulièrement de l'exploration d'autres arts, notamment de la musique et des arts plastiques.

"Pour Komunyakaa, la poésie est un instrument qui chante, qui bat et qui crie, avec qui on appelle les bons et on éloigne les mauvais esprits. Or, comme on le sait, ceux-ci ne sont sensibles qu'à la vraie musique, entendue seulement quand le chant parle de l'amour vrai, de la vraie souffrance et du (vrai) mal", a souligné le poète Tomasz Rozycki, président d'un jury international, en annonçant le nom du lauréat, cité dans un communiqué de la Fondation Herbert.

L'an dernier, le prix Herbert avait été accordé au poète allemand Durs Grünbein, l'un des poètes, essayistes et traducteurs majeurs d'Allemagne d'aujourd'hui, né en 1962 à Dresde (alors en Allemagne de l'Est), considéré comme le poète de la réunification par excellence.

Pressenti pour le prix Nobel de littérature en 1991, M. Herbert avait été une voix puissante du combat de la Pologne pour son indépendance, menacée par ses voisins de l'Est et de l'Ouest. Il est mort en 1998.