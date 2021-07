Le Portugais Tiago Rodrigues nommé futur directeur du Festival d'Avignon

Le metteur en scène portugais Tiago Rodrigues a été nommé lundi directeur du Festival d'Avignon à partir de l'automne 2022, devenant le premier étranger à diriger la prestigieuse manifestation théâtrale.

Il est un des metteurs en scène les plus en vue en Europe et dirige depuis 2014 le Théâtre national Dona Maria II de Lisbonne, équivalent au Portugal de la Comédie-Française. Il prendra ses fonctions en septembre 2022 et sa première édition sera présentée en juillet 2023, a annoncé à Avignon la ministre française de la Culture, Roselyne Bachelot.

"C'est le plus beau festival de théâtre au monde, c'est une aventure à laquelle je vous promets que je vais consacrer toutes mes énergies, essayant de contribuer à cette grande fête de la liberté artistique et de la démocratisation culturelle", a déclaré Tiago Rodrigues lors d'un point presse au Palais des Papes, haut lieu de la ville et du Festival.

"Je voudrais remercier la France, pays d'accueil, société diverse et ouverte, qui accueille et a accueilli tellement de migrants et d'exilés, tellement de Portugais, notamment mon père, qui s'est échappé de la dictature au Portugal", a-t-il ajouté

Tiago Rodrigues, 44 ans, a été nommé quelques heures avant de présenter sa version de "La Cerisaie" de Tchekhov, avec Isabelle Huppert, dans la Cour d'honneur, où est traditionnellement donné le spectacle d'ouverture du Festival d'Avignon.

Fils de parents engagés, un père journaliste communiste et une mère médecin socialiste, il est né le 16 février 1977, trois ans après la Révolution des Oeillets qui a entraîné la chute de la dictature salazariste.

Parfaitement francophone, il connaît bien le festival puisqu'il y a triomphé avec "Antoine et Cléopâtre" de Shakespeare en 2015 ou encore avec "Sopro" en 2017 où il rend hommage au métier de souffleuse au théâtre, gardienne de la mémoire et de la continuation.