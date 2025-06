Le pouvoir dansant du jazz sans "élitisme" des Londoniens d'Ezra Collective

Les membres du groupe de jazz britannique Ezra Collective (de gauche à droite): James Mollison, Femi Koleoso, TJ Koleoso et Joe Armon-Jones sur la scène de la Wembley Arena, le 15 novembre 2024 à Londres

Sacré groupe de l'année aux Brit Awards 2025, le quintet londonien Ezra Collective fait danser un public nouveau avec son jazz mêlé d'afrobeat et son énergie contagieuse, répétant haut et fort son mantra que cette musique est "pour tout le monde".

Le groupe, qui joue au festival de Glastonbury en Angleterre à la fin du mois, est devenu en moins de deux ans la première formation de jazz britannique à remporter le prestigieux Mercury Prize et à atteindre le Top 10 au Royaume-Uni avec son album "Dance, No One's Watching" (2024).

"Quand j'étais jeune, je n'avais pas les moyens d'aller dans la plupart des clubs de jazz, et certainement pas de me payer un verre là-bas", reconnaît le batteur Femi Koleoso en recevant l'AFP dans son studio du nord de Londres, quartier où il a grandi.

"Le jazz me semblait être une forme d'art supérieure (...) C'est pour ça qu'on a voulu faire sentir aux gens que c'était pour tout le monde, et éliminer tout élitisme", défend le musicien anglo-nigérian de 30 ans.

Ezra Collective, dont le nom s'inspire d'un prophète biblique, a vu le jour il y a une dizaine d'années quand M. Koleoso et son frère cadet TJ Koleoso, bassiste, ont commencé à jouer dans des clubs de jazz pour adolescents, où ils ont rencontré le claviériste Joe Armon-Jones et le saxophoniste James Mollison.

Les musiciens du groupe de jazz britannique Ezra Collective (de gauche à droite): Ife Ogunjobi, Joe Armon-Jones, Femi Koleoso, James Mollison et TJ Koleoso, sur le tapis rouge des Brit Awards 2025, à Londres le 1er mars 2025 AFP

"Nous avons appris le jazz, mais nous étions d'abord tombés amoureux de l'afrobeat, et c'est leur fusion qui a donné notre musique", raconte-t-il.

Au gré des rencontres et des tournées du groupe, rejoint par le trompettiste Ife Ogunjobi, celle-ci s'est mêlée "au hip-hop, au dub, au reggae, plus récemment à la salsa" ou à la musique highlife du Ghana, même si "le jazz reste la base de tout".

Dansant et inventif, ce mélange a séduit bien au-delà des amateurs du genre, aidé par l'énergie folle des concerts d'"EZ" où le charismatique Femi Koleoso, tel un prêcheur, exhorte la salle à devenir un "temple de joie".

"Meilleur endroit au monde"

Devenu l'un des groupes phares d'une scène jazz florissante, portée par une nouvelle génération de musiciens, le quintet a créé la surprise en remportant le prestigieux Mercury Prize pour son deuxième album "Where I'm Meant To Be" en 2023.

Les musiciens du groupe Ezra Collective, James Mollison (G), TJ Koleoso (C) et Ife Ogunjobi (D), jouent sur la scène de la Wembley Arena à Londres le 15 novembre 2024 AFP

Cette victoire a permis d'enfin reconnaître l'existence d'un "âge d'or du jazz britannique", selon Alexis Petridis, le critique musical du quotidien britannique Guardian.

La plupart de ses musiciens, aux origines et influences multiples, ont appris à jouer ensemble dans les clubs de jazz pour adolescents, qui ont fait de Londres "le meilleur endroit au monde où être né" pour de jeunes artistes, affirme à l'AFP le bassiste TJ Koleoso.

Le programme "Tomorrow's Warriors" en particulier, créé en 1991 pour promouvoir plus de diversité dans le jazz, a fait émerger de nombreux talents comme Nubya Garcia, Kokoroko ou Ezra Collective en organisant des jam sessions ou des ateliers gratuits.

"Si nous vivons ce moment, c'est grâce aux formidables clubs pour les jeunes, aux professeurs et aux écoles", a lancé Femi Koleoso, grave et ému, sur la scène des Brit Awards, où le groupe a triomphé en mars dernier face aux géants Coldplay ou The Cure.

Le groupe de jazz Ezra Collective reçoit le Brit Award du meilleur groupe de l'année le 1er mars 2025 à Londres AFP

Chrétiens fervents, fans de l'inventeur de l'afrobeat Fela Kuti et du club de football d'Arsenal, les frères d'origine nigériane restent très attachés à leur quartier londonien d'Enfield, où ils ont grandi "à côté d'une famille bangladaise, avec un meilleur ami d'enfance turc (...) et entourés de Jamaïcains", énumère Femi Koleoso.

"Londres a été une source d'inspiration profonde" et "ce melting-pot, cette diversité (...) a infusé dans tout ce que j'ai écrit et créé", affirme celui qui a aussi été batteur lors de tournées du groupe Gorillaz.

Sur scène, ceux qui se considèrent comme des "frères" entrent en communion, improvisent, et s'ils "jouent toujours la première partie d'une chanson avec précision (...) chacun prend ensuite sa liberté, et à voir ce qu'il advient", se réjouit-il.

De fait, "je ne pense pas qu'une IA pourrait imiter notre concert", poursuit TJ Koleoso, préférant relativiser au sujet de cette technologie qui inquiète les artistes, car ce sont toujours "les choses réelles, authentiques", qui survivent à de tels bouleversements.