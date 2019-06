Le premier dessin de Gauguin adjugé 80.000 euros chez Rouillac en Indre-et-Loire

Le premier dessin de Paul Gauguin, une aquarelle réalisée à l'âge de 17 ans, a été adjugé dimanche aux enchères pour 80.000 euros, lors d'une vente chez Rouillac au château d'Artigny à Montbazon (Indre-et-Loire).

Signé "Gauguin. P, le 2 juillet 1865", cette aquarelle qui représente un chalet suisse au bord d'une étendue d'eau, a été adjugé à 80.000 euros à un industriel français résidant en Suisse, qui a pris part à la vente par téléphone, a constaté un correspondant de l'AFP.

Réalisé avec une encre de Chine et aquarelle sur papier Canson, il est le "premier dessin connu" de Gauguin, avait indiqué le commissaire-priseur Aymeric Rouillac.

Ce tableau, de 39,5 cm de largeur et 25 de hauteur, a été apporté en Touraine à l'automne 2018 par un client pour une expertise.

Il a été réalisé sous la direction de Charles Pensée, professeur au Lycée impérial d'Orléans, où la mère du peintre tentait de refréner l'envie de Paul de s'embarquer pour des îles lointaines, selon les recherches menées par deux étudiants de l'université de Tours qui avaient confirmé la signature du peintre.

Gauguin venait d'échouer au concours d'entrée à l'École Navale, mais après cette année à Orléans il s'engagera dans la marine marchande.

Né en 1848, Paul Gauguin a séjourné plusieurs années à Orléans et le jeune Gauguin a fait une copie d'un dessin que son professeur avait réalisé en Suisse.

"Ce dessin est intéressant car il bouscule la thèse selon laquelle Gauguin serait un peintre autodidacte", avait expliqué à l'AFP Me Rouillac.

Collectionneurs privés et acheteurs des musées, environ 200 personnes venues de toute la France se trouvaient dimanche dans la salle des ventes, suivies au téléphone et sur Internet par des acheteurs du monde entier, notamment de Chine, Etats-Unis, Angleterre, Suisse, Israël, Italie et Belgique.

Cent-cinquante lots se trouvaient soigneusement disposés sur des tables, dans une salle d'exposition mitoyenne, des employés, munis de gants blancs, présentant tour à tour les objets au public.

La vente se tenait à l'occasion la 31e Garden Party organisée par les commissaires-priseurs Philippe et Aymeric Rouillac.

Parmi les lots les plus attendus figuraient les deux panthères en bronze de Rembrandt Bugatti, le frère d'Ettore Bugatti, le constructeur d'automobiles, estimée à 800.000 euros et l'un des dix derniers exemplaires du premier roman de la littérature française, de François Rabelais, de 1542, mis à prix à 60.000 euros.