Le premier livre de Proust réédité par Calmann-Lévy

Le premier livre de Marcel Proust, "Les Plaisirs et les Jours" en 1896, va être réédité sous sa forme originale par Calmann-Lévy, a annoncé vendredi la maison d'édition.

"Ce recueil de portraits et de poèmes en prose porte pourtant déjà en germe son style si caractéristique et certains des thèmes et des personnages" du grand cycle romanesque de Proust, "À la recherche du temps perdu" (1913-1927), a indiqué l'éditeur dans un communiqué.

Proust, jeune mondain parisien qui s'était essayé au journalisme mais cherchait encore sa voie, avait 25 ans quand il publia ce premier ouvrage. Il sera en librairie le 9 novembre.

Le centenaire de sa mort, survenue le 18 novembre 1922, est l'occasion de nombreuses rééditions.

La biographie de référence de Proust par Jean-Yves Tadié, en deux tomes, est reparue actualisée aux éditions Folio le 8 septembre.

Sa correspondance en cinq (très gros) volumes, augmentée de nouvelles lettres, revient en librairie le 3 novembre aux éditions Plon.

Dans le même style, le collectionneur brésilien Pedro Corrêa do Lago fait paraître "Marcel Proust, une vie de lettres et d'images", dévoilant quelques documents inédits, le 20 octobre aux éditions Gallimard.

L'écrivain fera l'objet d'une exposition à la Bibliothèque nationale de France dont le catalogue sera disponible le 6 octobre aux éditions Gallimard, cinq jours avant l'ouverture.

L'adaptation en BD, par Stéphane Heuet, de "Combray", première partie de "Du côté de chez Swann", "entièrement redessinée, recolorisée, augmentée d'un glossaire et d'une préface", reparaît le 19 octobre, aux éditions Delcourt.