Le premier Prix de la gendarmerie pour un roman sur la Grande Guerre

La première édition du Prix de la gendarmerie, qui couronne un roman où les gendarmes tiennent une place de choix, a été décerné mardi à un roman sur la Grande Guerre, "Place aux immortels" de Patrice Quélard.

La récompense consiste à être édité chez Plon, après la sélection d'un jury présidé par le général d'armée Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale, et réunissant gendarmes, journalistes et écrivains, dont Nikos Aliagas, Françoise Bourdin et Maxime Chattam.

"Place aux immortels" raconte l'enquête d'un lieutenant de gendarmerie après un suicide suspect sur le front en Picardie en 1915. Le roman paraîtra le 18 mars.

L'auteur est directeur d'une école élémentaire.

La police est dotée depuis 1946 d'un prix littéraire semblable, le prix du Quai des Orfèvres, qui permet d'être édité chez un concurrent de Plon, les éditions Fayard.