Le Prince Harry reconnaît avoir pris de la cocaïne (média)

Le Prince Harry raconte dans ses mémoires avoir "bien sûr" pris de la cocaïne à une époque tout en expliquant qu'il n'avait pas trouvé cela "amusant", a rapporté la chaîne britannique Sky News jeudi.

Harry reconnaît avoir "bien sûr" pris de la cocaïne dans son livre "Le Suppléant" publié mardi prochain mais dont certains médias ont déjà obtenu copie.

"Chez quelqu'un, lors d'un week-end de chasse, on m'a proposé une ligne et ensuite j'en ai encore pris", écrit le prince désormais exilé en Californie.

"Ce n'était pas très amusant, ça ne m'a pas rendu particulièrement heureux", "mais ça m'a fait me sentir différent, et c'était mon objectif principal, se sentir, être différent". "J'étais un jeune de 17 ans qui voulait essayer n'importe quoi qui vienne bousculer l'ordre établi. En tout cas c'est ce dont j'essayais de me convaincre", écrit-il dans ce livre.

Le roi Charles III, le père d'Harry, l'avait conduit alors qu'il était adolescent dans une clinique de désintoxication pour rencontrer d'anciens drogués, lorsqu'il avait découvert qu'il avait fumé de la marijuana et bu de l'alcool avant l'âge autorisé.