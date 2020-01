Le prix BD Fnac/France Inter à l'Américain AJ Dungo pour "In Waves

L'auteur américain AJ Dungo a reçu mercredi le prix BD Fnac/France Inter pour son roman graphique "In Waves", délicat récit qui mêle histoire du surf et relation amoureuse de l'auteur avec Kristen, jeune femme atteinte d'un cancer des os.

Kristen était surfeuse. C'est elle qui a initié AJ Dungo à la glisse. Leur histoire d'amour (et d'amour du surf) a duré huit ans jusqu'à la mort de la jeune femme à l'âge de 25 ans en 2016.

L'album de plus de 400 pages (Casterman, 23 euros) figure dans la sélection pour le Fauve d'or du meilleur album BD de l'année du prochain festival d'Angoulême.

Le livre, tout en finesse et baigné de mélancolie, est tout à la fois un petit précis de l'histoire du surf et un bouleversant témoignage (jamais larmoyant) d'une histoire d'amour brisée par la maladie. Les deux récits se mêlent harmonieusement. AJ Dungo alterne pages sépia (pour l'histoire du surf) et turquoises pour raconter la vie et la mort de la femme qu'il aimait.

"In Waves" était en lice face à cinq autres albums.

L'album, le premier d'AJ (pour Alexander James) Dungo, 27 ans, sorti en librairie en août dernier, va bénéficier d'une mise en avant dans les magasins de l'enseigne et l'auteur sera invité dans des émissions de la radio publique.

L'an dernier, le prix BD Fnac/France Inter avait été décerné à Cyril Pedrosa et Roxane Moreil pour "L'âge d'or" (Dupuis/aire libre).