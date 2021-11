Le prix de l'essai France Culture-Arte à l'ethnologue Charles Stépanoff

Le prix de l'essai France Culture-Arte a été décerné lundi, pour sa première édition, à l'ethnologue Charles Stépanoff pour une enquête sur la chasse en France, "L'Animal et la Mort" (éditions de la Découverte).

Le jury, composé de huit journalistes ou dirigeants des deux médias fondateurs du prix, a récompensé ce chercheur de l'Ecole des hautes études en sciences sociales spécialiste à l'origine des autochtones de Sibérie.

Sous-titré "Chasses, modernité et crise du sauvage", l'ouvrage raconte une immersion de l'ethnologue et anthropologue dans sa propre région, dans les Yvelines et l'Eure-et-Loir.

"En étudiant le chamanisme et les pratiques autochtones sur des terrains en Sibérie, j'ai été amené à observer des pratiques de chasse: la traque, la découpe du gibier", explique Charles Stépanoff à l'AFP.

"Cette fois-ci j'ai fait une ethnographie du proche, chez un groupe de chasseurs. Le principe, comme le dit Claude Lévi-Strauss, est d'éclairer le proche par le lointain et le lointain par le proche", a-t-il ajouté.

Il a constaté la diversité des chasseurs, qui ont une approche très différente de cet art en fonction de leurs origines: rurale ou urbaine, populaire, bourgeoise ou aristocratique. "En réalité ce sont des modes très différents, souvent en conflit les uns contre les autres. Au point que certains m'ont dit: moi je suis chasseur, et je suis aussi antichasse", selon Charles Stépanoff.

"Je considère que nous chercheurs avons vocation à alimenter les débats, documenter, renseigner décideurs politiques et opinion publique. C'est un ouvrage scientifique, mais l'idée était de diffuser les résultats de cette enquête auprès du plus grand nombre", a-t-il souligné.

Le prix de France Culture et Arte est remis lors du Festival international des idées de demain, qui se tient à la Maison de la radio à Paris et est diffusé sur la radio publique lundi.