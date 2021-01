Le prix des libraires BD indépendants pour "Peau d'homme"

La bande dessinée "Peau d'homme" du scénariste Hubert et du dessinateur Zanzim a reçu lundi le prix des libraires indépendant Canal BD, continuant sa razzia de récompenses, a annoncé l'éditeur Glénat.

L'album raconte les pérégrinations d'une jeune fille de la Renaissance italienne qui explore des mondes qui lui seraient normalement fermés grâce à une peau d'homme, un secret légué par les femmes de sa famille.

"Un conte moderne et décomplexé, fin et intelligent, bousculant les carcans en matière de sexualité, de religion, sans jamais culpabiliser quiconque et toujours avec bienveillance", dit l'une des libraires du réseau Canal BD, sur le site internet de ce réseau.

Hubert a mis fin à ses jours en février 2020, quelques mois avant la parution du livre.

L'ouvrage avait déjà remporté cinq prix auparavant: prix Landerneau, prix de la BD Ti Zef, prix Wolinski de la BD et Grand Prix RTL de la BD en 2020, et Grand Prix de la critique ACBD en 2021.