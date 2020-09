Le prix des libraires de Nancy pour Marie-Hélène Lafon

Le prix des libraires de Nancy, remarqué depuis qu'il a anticipé plusieurs prix Goncourt, est allé lundi à Marie-Hélène Lafon pour "Histoire du fils" (éditions Buchet-Castel), un roman familial s'étalant sur un siècle.

Cette autrice expérimentée, avec déjà 13 romans à son actif, a été couronnée par trois libraires de la cité ducale et le service culture de l'hebdomadaire Le Point.

Elle "réussit le prodige de nous raconter, en 180 pages, une saga française tendue entre 1908 et 2008", a salué le jury dans un communiqué.

Le personnage principal, André, élevé par sa tante, va percer un secret de famille en explorant sa généalogie.

Le prix des libraires de Nancy avait prédit trois fois d'affilée le nom du futur lauréat du Goncourt, entre 2013 et 2015.

Si Marie-Hélène Lafon est peu connue du grand public, elle l'est des amateurs d'une langue pure et riche. "Avec une économie de mots mais avec un phrasé dense et tout en nuances, Marie-Hélène Lafon saisit chaque moment fondamental et chaque geste quotidien de la vie d'une famille", commente l'un des libraires de Nancy, Marc Didier.