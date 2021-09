Le prix du roman Fnac pour Jean-Baptiste Del Amo

Jean-Baptiste Del Amo a remporté lundi le prix du roman Fnac pour "Le Fils de l'homme" (Gallimard), récit ambitieux et violent sur la folie d'un homme.

Le prix décerné par la chaîne de magasins culturels récompense depuis 2002 le roman français ou étranger le plus marquant de la rentrée.

Celui de Jean-Baptiste Del Amo a convaincu la critique avec un style brut, qui restitue la dureté des conditions de vie choisies par un père de famille, loin de tout voisin.

"Un éclair syncopé illumine la montagne, suivi l'instant d'après par une déflagration, et tous trois, père, mère, fils, se réveillent au même instant", écrit par exemple le romancier, auteur de "Règne animal" (2016).

Le huis clos de plus en plus angoissant entre ces trois personnages ne peut que déboucher sur un drame.

L'auteur "explore les thèmes de la transmission générationnelle de la violence et de l'éternelle tragédie qui lient les pères et les fils", a commenté dans un communiqué le jury, composé de 400 adhérents et 400 libraires de l'enseigne.

Le prix du roman Fnac était allé les quatre années précédentes à des romancières. En 2020, c'était l'Américaine Tiffany McDaniel, pour "Betty".

