Le prix du roman Fnac pour la Suissesse Sarah Jollien-Fardel

La Suissesse Sarah Jollien-Fardel a remporté jeudi le prix du roman de l'enseigne Fnac avec "Sa préférée" (éditions Sabine Wespieser), également en lice pour le prix Goncourt.

"Avec un premier roman fort et poignant sur l'émancipation féminine et le poids d'un passé violent, elle a su convaincre le jury du prix composé de 400 adhérents et 400 libraires Fnac", a indiqué la chaîne de magasins culturels dans un communiqué.

Le livre fait également partie des 15 romans retenus dans la première sélection du prix Goncourt.

"Sa préférée" est une fiction sur une jeune femme qui doit se reconstruire après une enfance marquée par les violences de son père et le suicide de sa soeur.

Sarah Jollien-Fardel, dont c'est le premier roman, a été blogueuse et journaliste, et édite aujourd'hui le magazine des librairies Payot.

