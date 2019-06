Le Prix du Sénat du livre d'Histoire à Anne Kerlan

Le Prix du Sénat du Livre d'Histoire 2019 a été décerné à Anne Kerlan pour sa biographie de Lin Zhao, figure de la dissidence chinoise sous Mao, publiée aux Editions Fayard.

Anne Kerlan est historienne de la Chine et du cinéma. Directrice de recherche au CNRS, elle dirige le Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine à l'UMR Chine Corée Japon (CNRS-EHESS)

Le prix, récompensant son livre "Lin Zhao, combattante de la liberté", lui sera remis officiellement mercredi soir au Sénat par le président du jury, l'historien et ancien ministre Jean-Noël Jeanneney.

Née en 1931 ou 1932, Lin Zhao a accompagné le naissance de la Chine maoïste. Détenue à partir de 1960 à la prison de Shanghai, jusqu'à sa mort en 1968, elle a été élevée au rang d'icône de la dissidence au tournant des années 2000.

Le jury a fait son choix cette année parmi plus de 130 ouvrages. Les deux autres finalistes du prix étaient "Géographies, ce qu'ils savaient de la France (1100-1600)" de Léonard Dauphant (Editions Champ Vallon) et "L'Epopée sibérienne, la Russie à la Conquête de la Sibérie et du Grand Nord" de Eric Hoesli (Editions des Syrtes).