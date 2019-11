Le prix littéraire 30 millions d'amis attribué à un prêtre, Alexandre Siniakov

Le prêtre et écrivain Alexandre Siniakov, auteur de "Détachez-les et amenez-les moi" (Fayard) racontant l'histoire d'un moine qui murmure à l'oreille des ânes et des chevaux, a remporté mardi le prix littéraire 30 millions d'amis, décerné dans le salon Goncourt, chez Drouant à Paris.

Le prêtre romancier a été désigné dès le premier tour, à l'unanimité, lauréat de ce prix qui chaque année récompense un roman ou un essai où l'animal est à l'honneur.

"Un proverbe arabe dit que l'air du paradis est celui qui souffle entre les oreilles des chevaux. Avec ce récit, je voulais sensibiliser mes consoeurs et confrères chrétiens, mais pas seulement, à l'importance du lien quotidien avec les animaux qui nous permet de devenir plus humain", a confié à l'AFP Alexandre Siniakov, qui dirige un séminaire de formation de prêtres dans l'Essonne.

Le prêtre, qui est à la tête d'un troupeau de sept chevaux et deux ânesses, "des animaux que j'ai récupérés et qui m'ont inspiré dans ce travail", explique-t-il.

L'écrivain suisse Joël Dicker, nouveau membre du jury aux côtés notamment d'Irène Frain, s'est dit "très touché par l'histoire d'Alexandre Siniakov".

"Il y a quelque chose de très fort dans la relation avec les animaux, la spiritualité qui s'en dégage qui est une spiritualité à plusieurs niveaux. Nous sommes dans un monde difficile et dans ce récit, il y a une idée de réparation", estime l'écrivain qui voue "un amour de toujours pour les animaux".

Irène Frain a salué, pour sa part, "un ovni littéraire", "d'une grande limpidité dans la démarche et d'une grande simplicité". Selon elle, "au-delà de la religion, il touche à l'universel, à ce qui réunit".

Le prix essai a été décerné à Caroline Audibert pour "Des loups et des hommes" (éditions Plon).

"C'est mieux qu'un essai. C'est une vraie belle somme sur les loups, la relation entre les loups et les hommes, la coexistence difficile. C'est un livre fort car il y a les faits et les éléments scientifiques", a jugé Joël Dicker.

"Cet animal, déclaré ennemi d'Etat pendant des siècles a été éradiqué mais il est revenu. Un signe de vitalité. C'est que les écosystèmes peuvent soutenir sa présence, une bonne nouvelle en ces temps noirs", a commenté Caroline Audibert "très émue".

En 2018, ce prix avait été décerné au roman "Autoportrait en chienne" (L'Iconoclaste) d'Ina Mihalache, dite Solange, et à l'essai "Théorie du tube de dentifrice" de Peter Singer (Goutte d'Or).