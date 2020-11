Le Prix littéraire 30 millions d'amis reporté au printemps

A l'instar du Prix Goncourt, reporté par "solidarité" avec les librairies contraintes de fermer avec le reconfinement, le Prix littéraire 30 millions d'amis a été reporté au printemps, a annoncé jeudi à l'AFP la présidente de la Fondation, Reha Hutin.

"Ce n'est pas un contexte idéal pour remettre un Prix alors que personne ne pourrait l'acheter", a estimé Reha Hutin. Le prix devait initialement être remis le 18 novembre.

Pas de changement en revanche dans la composition du jury. Il réunira vers la mi-mars Michel Houellebecq, membre de la première heure, l'écrivain suisse Joël Dicker, arrivé l'an dernier, mais aussi Irène Frain, Frédéric Lenoir et Teresa Cremisi.

Pour cette 38e édition, les membres du jury devront choisir parmi douze ouvrages, cinq romans et sept essais.

Les romans en compétition sont :

- "Le Perroquet qui m'aimait" de Joanna Burger (éditions Plein Jour)

- "Le Petit Chat est Mort" de Xavier De Moulins (éditions Flammarion)

- "Beaux Habitants de l'Univers" de Chantal Detcherry (éditions Passiflore)

- "Merci Qui ? Merci mon Chien" de Jean-Louis Fournier (éditions Buchet-Chastel)

- "Les Fables du Moineau" de Sami Tchak (éditions Gallimard).

Parmi les essais en lice, figurent celui de Allain Bougrain-Dubourg pour "On a marché sur la Terre (éditions Les Echappés) et notamment Sabrina Kriel pour "Chimpanzés, mes Frères de la Forêt (Actes Sud).

L'an dernier, c'est le prêtre et écrivain Alexandre Siniakov qui avait été récompensé pour son roman "Détachez-les et amenez-les moi" (Fayard), l'histoire d'un moine qui murmure à l'oreille des ânes et des chevaux. Caroline Audibert avait été récompensée pour son essai "Des Loups et des Hommes" (Plon).